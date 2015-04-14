国际油市：美国原油期货升逾52美元，受伊朗和中东忧虑支撑

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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周一的路透调查显示，分析师预计上周美国商业原油库存上升370万桶，连续第14周刷新纪录高位。
美国能源资料协会(EIA)周一公布，美国5月页岩油日产量料将较4月下降4.5万桶至498万桶，为四年多以来首次月度下降。
伊朗外长扎里夫周一呼吁成立新的也门政府，并暗示伊朗可以在政治过渡中发挥作用。此番言论可能激怒沙特阿拉伯。
俄罗斯周一解除了向伊朗提供防御导弹系统的禁令，同时推出了俄-伊石油换商品易货贸易，暗示俄罗斯可能要在伊朗制裁解除时抢占先机。
美国国务卿克里本周将敦促美国国会，容他在6月30日之前与伊朗签订最终核协议，解除伊朗制裁。
当地官员表示，伊斯兰国武装人员周一早间进入伊拉克最大炼油厂，引燃三个储油罐，之后被安全部队和联军空袭击退。
一名石油官员表示，因天气条件改善，利比亚东部油港哈里加港周一重新开启。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/王颖；审校 张涛/戴素萍)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)