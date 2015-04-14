《中国报摘》--其他报纸重要消息4月14日

**上海证券报**

--国资委原主任蒋洁敏被控受贿、巨额财产来源不明、国有公司人员滥用职权案近日一审休庭，湖北省汉江中院将择期宣判。

--清华系四家公司合计出资近70亿元人民币受让桑德集持有的桑德环境 29.8%股份，成为第一大股东。

**证券时报**

--中国证券业协会数据显示，机构间私募产品报价与服务系统一季度累计发行产品1,189只，包括收益凭证、资产管理计划、私募债券、私募基金等，累计募集资金660.46亿元。

--城市商业银行锦州银行近期已提交H股上市申请，保荐人为建银国际，两家房企绿地集团旗下弘途投资和北京城建 持有该银行股份。

--海通证券 和招商证券 上调融资融券类业务规模上限，招商证券由1,000亿元提高至1,500亿元；海通证券则扩大至2,500亿元。

--国联证券近日递交H股上市申请，募集金额约10-20亿元，用于融资融券、互联网金融等业务发展。

--百视通 控股股东上海文广集团（SMG）与英国BBC的全资子公司BBC Worldwide（BBCW）签署备忘录，百视通与BBCW结为互联网电视战略合作伙伴，共同开拓国内新媒体市场。

**东方早报**

--上海市政府与腾讯 签署战略合作协议，共同推进互联网+产业发展，包括在文化、医疗、金融、智能汽车等领域深入合作等。

**金融时报**

--国开行一季度末不良贷款率为0.63%，连续十年低于1%。一季度国开行优化资源配置，倾力支持棚改、铁路、水利、扶贫开发等重点领域，发放贷款4,099亿元。(完)