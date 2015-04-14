《中国债券市场每日交易备忘》--4月14日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 --4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --日前，深交所召开上市公司自律监管工作会议，研究部署新形势下上市公司监管工作 。会议指出，2015年是全面深化改革的关键之年，资本市场从外部环境到自身机制都在发生 深刻变化，上市公司自律监管工作不断面临新课题、新挑战。深交所将认真贯彻落实全国证 券期货监管工作会议部署和证监会3月31日上市公司监管交流沟通会议精神，着力推进监管 转型，以信息披露为中心，探索建立事中事后监管的新机制，不断提高监管法治化水平。 --近日，《中国银监会信托公司行政许可事项实施办法》征求意见。征求意见稿提出， 单个境外机构及关联方投资入股的信托公司不得超过2家，其中绝对控股不得超过1家。 --为推进简政放权工作，中国银监会日前将直管的9家信托公司交由地方银监局监管， 这凸显金融监管多方面放权的思路逐渐明确。至此，全国68家信托公司的监管权已全部归属 地方银监局。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次