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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 08:33 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月14日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
    
          
    --4/15    国民经济运行情况新闻发布会
      其中:   国内生产总值                       一季度
              固定资产投资(不含农户)              1-3月
              社会消费品零售总额                    3月
              工业增加值                            3月
              房地产投资和销售情况月度报告          3月
    --4/18    70个大中城市住宅销售价格月度报告      3月
    --4/23    汇丰制造业PMI初值                     4月
              银行结售汇及代客涉外收付款数据        3月
    --4/27    规模以上工业企业利润                1-3月
    --4/30    中国货物和服务贸易                    3月
    
    
      
    --日前，深交所召开上市公司自律监管工作会议，研究部署新形势下上市公司监管工作
。会议指出，2015年是全面深化改革的关键之年，资本市场从外部环境到自身机制都在发生
深刻变化，上市公司自律监管工作不断面临新课题、新挑战。深交所将认真贯彻落实全国证
券期货监管工作会议部署和证监会3月31日上市公司监管交流沟通会议精神，着力推进监管
转型，以信息披露为中心，探索建立事中事后监管的新机制，不断提高监管法治化水平。
    --近日，《中国银监会信托公司行政许可事项实施办法》征求意见。征求意见稿提出，
单个境外机构及关联方投资入股的信托公司不得超过2家，其中绝对控股不得超过1家。
    --为推进简政放权工作，中国银监会日前将直管的9家信托公司交由地方银监局监管，
这凸显金融监管多方面放权的思路逐渐明确。至此，全国68家信托公司的监管权已全部归属
地方银监局。 (完)  
            
    
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