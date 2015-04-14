《香港报摘》--信报4月14日

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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* 头版头条：
--港股连日成交逾2,000亿元，加上有传可能会取消沪港通每日额度上限，港交所 股价疯狂抽升，一度触及300港元水平，收报297.4港元，创上市新高。
* 其他：
--港交所环球市场联席主管罗力接受外电访问时表示，已得到相当数量的投资者及大型券商协会支持，预计明年就港股现货市场重新引入收市竞价时段。
--通讯局主席何沛谦表示，电讯盈科 旗下香港电视娱乐以及有线宽频 旗下奇妙电视可向当局申请改变广播制式，接手亚洲电视的数码频谱，透过大气电波广播，惟申请者必须持有有效电视牌照，即现时没有牌照的香港电视 无法作出申请。
--中电控股 与工商银行 、中国银行 、农业银行 签订累计35.6亿元人民币的无追索权长期贷款合同，期限为18年，将用于发展位于广西的电厂项目。（完）
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。