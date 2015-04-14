《香港报摘》--信报4月14日

* 头版头条：

--港股连日成交逾2,000亿元，加上有传可能会取消沪港通每日额度上限，港交所 股价疯狂抽升，一度触及300港元水平，收报297.4港元，创上市新高。

* 其他：

--港交所环球市场联席主管罗力接受外电访问时表示，已得到相当数量的投资者及大型券商协会支持，预计明年就港股现货市场重新引入收市竞价时段。

--通讯局主席何沛谦表示，电讯盈科 旗下香港电视娱乐以及有线宽频 旗下奇妙电视可向当局申请改变广播制式，接手亚洲电视的数码频谱，透过大气电波广播，惟申请者必须持有有效电视牌照，即现时没有牌照的香港电视 无法作出申请。

--中电控股 与工商银行 、中国银行 、农业银行 签订累计35.6亿元人民币的无追索权长期贷款合同，期限为18年，将用于发展位于广西的电厂项目。（完）

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