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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 08:38 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月14日

路透香港4月14日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7501港元      )
                                                                                               
 美股道琼工业指数      周一收低80.61点，或0.45%，报17,977.04点。因对美元上涨和油价下跌将拉低美
 国企业第一季盈利的忧虑加重。            
                                                                                               
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       156.730   -1.27      32634            12.147      -0.76
 中国铝业                      15.880   -0.87      85214             4.923      -3.47
 中国移动                      70.470   -1.43     274624           109.230      -1.59
 中国人寿                      76.040   -3.17     118721            39.288      -1.78
 中石油                       128.340   -1.50      32603             9.946      -1.13
 中石化                        86.710   -0.30      34393             6.720      -1.03
 汇丰控股                      45.270    1.30    3990183            70.169      -0.04
 中电信                        72.700   -4.72      28461             5.634      -1.15
 中国联通                      17.520   -0.85     154126            13.578      -1.46
 兖州煤业                      11.520   -1.20      29981             8.928      -1.02
 华能国际                      49.570   -4.49      33401             9.604       0.67
 南方航空                      48.880   -7.04      96263             7.576      -1.35
 东方航空                      38.930   -4.23      30933             6.034       2.10
 中芯国际                       5.930   -1.66      37036             0.919      -0.09（完）

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