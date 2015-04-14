《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月14日

路透香港4月14日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7501港元 ) 美股道琼工业指数 周一收低80.61点，或0.45%，报17,977.04点。因对美元上涨和油价下跌将拉低美 国企业第一季盈利的忧虑加重。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 156.730 -1.27 32634 12.147 -0.76 中国铝业 15.880 -0.87 85214 4.923 -3.47 中国移动 70.470 -1.43 274624 109.230 -1.59 中国人寿 76.040 -3.17 118721 39.288 -1.78 中石油 128.340 -1.50 32603 9.946 -1.13 中石化 86.710 -0.30 34393 6.720 -1.03 汇丰控股 45.270 1.30 3990183 70.169 -0.04 中电信 72.700 -4.72 28461 5.634 -1.15 中国联通 17.520 -0.85 154126 13.578 -1.46 兖州煤业 11.520 -1.20 29981 8.928 -1.02 华能国际 49.570 -4.49 33401 9.604 0.67 南方航空 48.880 -7.04 96263 7.576 -1.35 东方航空 38.930 -4.23 30933 6.034 2.10 中芯国际 5.930 -1.66 37036 0.919 -0.09（完）