中国个股：特变电工子公司计划引入中民投等增资，并拟分拆至H股上市

路透上海4月14日 - 中国大型输变电设备及光伏电池生产商--特变电工股份有限公司 周二公告称，旗下子公司新特能源股份有限公司计划向包括中民投在内的部分投资者进行增资，规模约14亿元人民币；新特能源并拟分拆至香港H股主板上市。

公告指出，特变电工及其他投资者拟以货币资金向新特能源增资约14亿元，其中特变电工及中国民生投资股份有限公司的全资子公司中民国际资本各增资约3亿元；其他投资者还包括瓴睿投资 、广发能源和晶龙科技控股，投资金额分别为5亿元、2亿元和1亿元。

而特变电工控股子公司新特能源拟在香港联交所主板发行上市，发行规模根据香港联交所关于最低流通比例的规定和新特能源未来发展的资金需求，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的30%(未考虑超额配售权的行使)。

本次募集资金用途在扣除发行费用后用于以下用途：建设运营光伏、风能电站，扩大公司光伏、风能电站EPC及BT业务规模，补充营运资金。

特变电工指出，公司的各项业务目前都保持良好的发展趋势，由于新特能源与公司其他业务板块之间保持高度的业务独立性。公司认为：新特能源的境外上市不会对公司其他业务板块的持续经营构成任何实质性影响。

另一方面，如果新特能源境外上市成功，获得独立融资平台，也有助于其他业务板块通过公司直接融资更好地获得发展。

特变电工因正筹划重大事项，公司股票周一停牌一天，上周五收报16.83元。(完)