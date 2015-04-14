版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 09:00 BJT

全球金市：金价徘徊在1,200美元下方，美国升息前景成为焦点

经济疲弱迹象重现下，部分分析师怀疑美联储是否在6月升息之际，
但美联储官员近来的评论暗示，美联储并未排除6月升息的可能。
    
    升息可能损及黄金等不孳息资产的吸引力。
    
    不过现货金仍未远离上周所及的1,220美元上方七周高点，显示如果
更多迹象表明美国将推迟升息，多头准备再推高金价。
    
    加拿大金矿商Alamos Gold 和AuRico Gold 公布一份
15亿美元的合并计划，酝酿了矿商可能竞购的条件。(完)
  
 (编译 李春喜/张若琪 审校 王丽鑫/张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐