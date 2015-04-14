全球金市：金价徘徊在1,200美元下方，美国升息前景成为焦点

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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经济疲弱迹象重现下，部分分析师怀疑美联储是否在6月升息之际， 但美联储官员近来的评论暗示，美联储并未排除6月升息的可能。 升息可能损及黄金等不孳息资产的吸引力。 不过现货金仍未远离上周所及的1,220美元上方七周高点，显示如果 更多迹象表明美国将推迟升息，多头准备再推高金价。 加拿大金矿商Alamos Gold 和AuRico Gold 公布一份 15亿美元的合并计划，酝酿了矿商可能竞购的条件。(完) (编译 李春喜/张若琪 审校 王丽鑫/张荻)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。