《新兴市场重要经济事件预告》--4月14日-4月21日

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月14日(二)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)发布年度“全球经济展望”报告(1300)。
坎帕拉--乌干达央行举行货币政策委员会会议。
雅加达--印尼央行举行理事会会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会议(至4月15日)。
拉巴特--摩洛哥央行举行货币与金融委员会会议。
4月15日(三)
华盛顿--世界银行行长金墉参加Flagship讨论会，题为“信任的力量帮助终止极端贫困”(1400)。
华盛顿--欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁Suma Chakrabarti在卡耐基国际和平基金会发表讲话(2230)。
华盛顿--亚洲开发银行经济学家Abhijit Sen Gupta和土耳其央行副总裁Turalay Kenc在主题为“新思维与新G20”的会议上发言(1415)。
北京--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)在微软办公室发表讲话(0600)。
华沙--波兰央行公布利率决定(0930)。
温特和克--纳米比亚央行召开货币政策会议。
伊斯坦布尔--土耳其前总统Abdullah Gul及财长Mehmet Ali Simsek在《金融时报》土耳其峰会上发表演讲。
4月16日(四)
华盛顿--世界银行行长金墉举行记者会，讨论该行的消除贫穷措施(1245)。
华盛顿--世界银行行长金墉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德及秘鲁财长、央行总裁举行记者会讨论将在利马举行的WBG/IMF年会(1330)。
华盛顿--在IMF及世界银行举行半年度会议前，IMF总裁拉加德及IMF第一副总裁利普顿举行记者会(1350)。
华盛顿--世界银行行长金墉、欧洲投资银行总裁Werner Hoyer、世界银行集团气候变化副总裁兼特使Rachel Kyte以及欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西参加一对话活动(1400)。
华盛顿--印度财长杰特利(Arun Jaitley)就“印度税收改革：设想未来”发表讲话(1500)。
华盛顿--IMF副总裁朱民、马来西亚央行总裁洁蒂(Zeti Akhtar Aziz)、土耳其副总理Ali Babacan等官员参加一活动，名为“伊斯兰金融：发挥潜能和支持稳定”(1630)。
圣地亚哥--智利央行公布利率决定(2200)。
4月17日(五)
华盛顿--世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至4月19日)。
华盛顿--彼得森国际经济研究所发布新书“乌克兰：问题在哪以及如何解决”(1230)。乌克兰财长Natalie Jaresko和经济部长Aivaras Abromavicius将发表对乌克兰经济前景的看法。
华盛顿--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚在布鲁金斯学会发表讲话(1915)。
4月19日(日)
雅加达--2015年东亚世界经济论坛。
华盛顿--国际金融协会举行国际资本市场和新兴市场圆桌会议。发言人包括中国人民银行行长周小川、法国央行总裁诺亚以及国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳。
4月20日(一)
暂无重要经济事件预告。
4月21日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率声明)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 李春喜)
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摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。