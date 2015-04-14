中国个股：武钢股份称副总经理孙文东涉嫌受贿罪被刑拘，公司经营正常

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京4月14日 - 中国大型钢企--武汉钢铁股份有限公司 周二公告，公司副总经理孙文东涉嫌受贿罪被刑事拘留，目前公司生产经营正常、稳定。
武钢股份公告未给出更多细节。此前钢铁行业涉嫌违纪违法的有宝钢集团副总经理崔健，目前正接受组织调查。
近期中央巡视组进驻多家央企开展专项巡视工作，中纪委陆续宣布多名央企高层接受组织调查，包括中石油集团总经理廖永远、中国南方电网副总经理祁达才等。
武钢股份周二盘初报5.12元人民币，跌0.97%，最近一个月累计上涨34.64%。(完)
参看详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/张喜良)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。