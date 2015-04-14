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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 09:54 BJT

中国个股：武钢股份称副总经理孙文东涉嫌受贿罪被刑拘，公司经营正常

路透北京4月14日 - 中国大型钢企--武汉钢铁股份有限公司 周二公告，公司副总经理孙文东涉嫌受贿罪被刑事拘留，目前公司生产经营正常、稳定。

武钢股份公告未给出更多细节。此前钢铁行业涉嫌违纪违法的有宝钢集团副总经理崔健，目前正接受组织调查。

近期中央巡视组进驻多家央企开展专项巡视工作，中纪委陆续宣布多名央企高层接受组织调查，包括中石油集团总经理廖永远、中国南方电网副总经理祁达才等。

武钢股份周二盘初报5.12元人民币，跌0.97%，最近一个月累计上涨34.64%。(完)

参看详情，可点选上海证券交易所网站 here (发稿 华小萌; 审校 李宏薇/张喜良)

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