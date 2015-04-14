台湾央行：开放申购28，91和182三种天期存单，金额不限

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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路透台北4月14日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为969亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行2,352.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为113亿台币，累积超额准备为3,585亿台币、加计前期1%的超额准备为4,891亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。