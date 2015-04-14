《交易视点》台债中短券区间偏多，静候美债数据公布后走势--元大宝来证

路透台北4月14日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场观望本周即将公布的各项经济数据及周三的经济状况褐皮书，藉此判断美联储是否仍有机会在6月进行升息，但市场目前普遍认为时点在9月或之后的可能性较大。终场指标10年期公债收在1.9390%，与前一交易日殖利率下滑1.4基点。

本周美国将有零售数据、制造业数据、消费者物价及消费者信心指数等重要经济数据公布，加上周三的经济褐皮书，可望从经济数据中获得升息时点预测讯息，指引美债未来殖利率走势，而台债殖利率在长券标售激励下，整体殖利率下行，目前资金充沛，在有养券需求之下，中短券在短线上以区间偏多为主，预估五年券成交利率区间在0.95-1.05%，10年券成交利率区间在1.50-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)