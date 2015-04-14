《交易视点》台债中短券区间偏多，静候美债数据公布后走势--元大宝来证

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月14日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场观望本周即将公布的各项经济数据及周三的经济状况褐皮书，藉此判断美联储是否仍有机会在6月进行升息，但市场目前普遍认为时点在9月或之后的可能性较大。终场指标10年期公债收在1.9390%，与前一交易日殖利率下滑1.4基点。
本周美国将有零售数据、制造业数据、消费者物价及消费者信心指数等重要经济数据公布，加上周三的经济褐皮书，可望从经济数据中获得升息时点预测讯息，指引美债未来殖利率走势，而台债殖利率在长券标售激励下，整体殖利率下行，目前资金充沛，在有养券需求之下，中短券在短线上以区间偏多为主，预估五年券成交利率区间在0.95-1.05%，10年券成交利率区间在1.50-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。