长江期货：中国期指减仓上行，多方稳扎稳打

以下内容节选自4月14日的《期货日报》：

周一，股指期货延续牛市上涨格局。虽然市场整体持仓量下降1975手至226103手，与前期相比，期指多头主动增仓做多意愿有所下降，但市场尚未步入过热阶段。期指当前表现稳扎稳打，涨势依旧良好。

股指期货减仓上行。虽然主力多方主动做多意愿较前期有所下降，但市场尚未步入过热阶段。分钟数据显示，全天期指主力合约超过80%时间处于贴水状态运行。显示市场虽然迭创新高，但多方并不急于求成，稳扎稳打，期指上行态势保持良好。(完)

详情请点选链接：here