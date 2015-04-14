长江期货：中国期指减仓上行，多方稳扎稳打

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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以下内容节选自4月14日的《期货日报》：
周一，股指期货延续牛市上涨格局。虽然市场整体持仓量下降1975手至226103手，与前期相比，期指多头主动增仓做多意愿有所下降，但市场尚未步入过热阶段。期指当前表现稳扎稳打，涨势依旧良好。
股指期货减仓上行。虽然主力多方主动做多意愿较前期有所下降，但市场尚未步入过热阶段。分钟数据显示，全天期指主力合约超过80%时间处于贴水状态运行。显示市场虽然迭创新高，但多方并不急于求成，稳扎稳打，期指上行态势保持良好。(完)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。