鲁证期货：郑棉期货走势取决于国储棉的拍售政策

近期郑棉期货行情可谓走了下坡路，从3月初的高位13830元/吨一路下跌至4月初低位12835元/吨，价差达995点。随着郑棉期货的下跌，现货市场也由试探性上涨转为弱势下跌。如此幅度的下跌对郑棉期货来说，波动可谓巨大，价格已经逼近去年11月底的低位。究其原因，主要还是由于国内棉花库存仍高企、纺企采购意愿不强、棉商轮番降价所致。当前棉花价格已经跌破了很多人的心理价位，有二次探底的可能。后市棉花价格能否企稳甚至逆转，要看棉花消化进度和政策的效应。

随着3月初新疆兵团棉花降价消息传出，郑棉期货价格作为市场风向标便开始呈现连续下跌走势。一方面，新疆兵团棉花降价对市场的信心是一个沉重的打击，春节前包括新疆地方和内地市场均看重新疆兵团的棉花坚挺价格，都希望节后市场好转能给疲弱的棉市带来一丝希望，但突如其来的降价使大家的预期落空。库存难以消化成了棉商的心头之痛，在还贷压力之下，降价销售无疑是必然的选择。另一方面，国内纺企在棉花的采购方面一直不太积极，效益好的大型纺企多数已经备足了长期库存或者有固定的原料来源，效益差的中小纺企则以随用随买为主。在新疆兵团宣布棉花降价后，市场立显弱势格局，纺企的采购自然更加谨慎，市场期待的春季集中补库行情可能就此搁浅。(完)