全球贸易：美日欧企业团体敦促中国正式停止执行银行IT采购相关规定

路透华盛顿4月13日 - 美国、日本及欧洲的企业协会周一对中国官员表示，他们仍“严重关切”银行信息技术(IT)的相关规定，并敦促北京当局正式予以中止。

这封由31个行业协会联合提交的信件，提升了针对推动中国国有银行向国内业者采买技术相关规定的施压力度。美国贸易办公室曾表示，该规定可能违反中国的国际贸易承诺。

包括美国商会、欧洲服务论坛及日本商工会议所在内的团体表示，这些规定和其他政策歧视了提供网路和资讯及通讯技术(ICT)产品、解决方案及服务的国外供应商。

美国财政部高层官员在3月30日表示，中国已同意停止执行这些规定，但代表Adobe 、苹果 、国际商业机器(IBM) 、微软 、甲骨文 及谷歌 等的企业团体则表示，银行持续执行这些规定。

“我们因此敦促中国领导层正式停止执行这些规定，可以透过书面公告、作为建议书广为宣传，以及进行正式的公开谘询，以期与中国的国际义务相一致，”该信件表示。