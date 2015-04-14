香港个股：腾讯和上海合作，用互联网方式推动医疗金融等传统产业发展

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
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路透上海4月14日 - 中国互联网巨头--腾讯 与上海市政府周一签署战略合作协议，未来，腾讯将用互联网的方式来推动上海传统产业的发展，双方的合作将围绕在文化、医疗、金融、教育、汽车、智能硬件等领域开展。
腾讯网报导称，双方将以“互联网+”解决方案为抓手，依托上海市相关产业基础和政策资源，结合腾讯公司网络社交、创业基地、云计算、大数据等领域的领先优势，开展全方位、深层次的战略合作。
根据协议，上海市政府将支持腾讯泛娱乐、微信、QQ、网络媒体（大申网）、众创平台等项目在上海的进一步发展，并以腾讯上海创业基地为核心，引导优秀互联网创业项目向基地集聚。同时，双方还将通过腾讯的云计算和大数据能力，推动上海信息化服务产业链条的完形，以及在社会信用管理等领域进行大数据技术的探索实践。
作为中国拥有最多用户的互联网公司、中国最大的互联网综合服务提供商，腾讯公司董事会主席兼首席执行官（CEO）马化腾表示，双方计划通过全面的战略合作，把移动互联网的优势落实到城市建设的各个方面，特别是优化完善政府公共服务的“最后一公里”。
上海市经济和信息化委员会负责人表示，“互联网与医疗、酒店、餐厅、百货、快递、票务、高校、景区等线下行业也有很大的交融空间。打通这些领域的合作对上海的智慧城市建设是极大的助推，也正是‘互联网+’的力量体现”。
3月底，腾讯微信的城市服务入口正式在上海落地，这是华东地区首个接入这一服务的城市。上海市民通过微信，即可享受查询天气、支付生活账单、预约护照办理、违章查询等14项服务。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。