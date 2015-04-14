版本:
中国
货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 09:27 BJT

芝加哥期市：小麦期货微涨，预报称大平原将降雨抑制升势

近月玉米合约 涨0.2%报每蒲式耳3.71-1/4美元；前一交易日下
滑1.7%，还一度触及3月18日以来低点3.70-1/4。
    
    近月大豆合约 升0.24%至每蒲式耳9.51美元，周一收跌0.29%。
    
    小麦价格承压，因之前堪萨斯和俄克拉荷马地区普降暴雨，减轻了有
关干旱天气影响收成的担心。这些地区为美国硬红小麦重要产区。
    
    美国农业部在收盘后公布的一周报告中称，冬麦优良率达到42%，前
一周为44%。
    
    农业部称，截至周日美国农作物的播种进度完成2%，落后于五年均值
5%，亦不及分析师预期。    
    
        --------------------------------0049GMT-----------------
------------
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           504.25     2.00  +0.40%    -4.23%     512
.63   39
    CBOT玉米           371.25     0.75  +0.20%    -1.53%     383
.88   28
    CBOT大豆           951.00     2.25  +0.24%    -0.05%     974
.60   29
    CBOT稻米           $10.06   -$0.04  -0.45%    -1.95%     $10
.72   19
    美国原油           $52.20    $0.29  +0.56%    +1.08%     $48
.80   58
    汇率
    欧元/美元          $1.058   $0.002  +0.16%    -0.18%
    美元/澳元           0.760    0.001  +0.09%    -1.04%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译/审校  于春红/郑茵/张若琪)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐