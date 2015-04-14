芝加哥期市：小麦期货微涨，预报称大平原将降雨抑制升势

近月玉米合约 涨0.2%报每蒲式耳3.71-1/4美元；前一交易日下 滑1.7%，还一度触及3月18日以来低点3.70-1/4。 近月大豆合约 升0.24%至每蒲式耳9.51美元，周一收跌0.29%。 小麦价格承压，因之前堪萨斯和俄克拉荷马地区普降暴雨，减轻了有 关干旱天气影响收成的担心。这些地区为美国硬红小麦重要产区。 美国农业部在收盘后公布的一周报告中称，冬麦优良率达到42%，前 一周为44%。 农业部称，截至周日美国农作物的播种进度完成2%，落后于五年均值 5%，亦不及分析师预期。 --------------------------------0049GMT----------------- ------------ 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 504.25 2.00 +0.40% -4.23% 512 .63 39 CBOT玉米 371.25 0.75 +0.20% -1.53% 383 .88 28 CBOT大豆 951.00 2.25 +0.24% -0.05% 974 .60 29 CBOT稻米 $10.06 -$0.04 -0.45% -1.95% $10 .72 19 美国原油 $52.20 $0.29 +0.56% +1.08% $48 .80 58 汇率 欧元/美元 $1.058 $0.002 +0.16% -0.18% 美元/澳元 0.760 0.001 +0.09% -1.04% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译/审校 于春红/郑茵/张若琪)