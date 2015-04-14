《汇市简讯》欧元兑美元上涨，在新加坡央行维持政策不变后美元走弱

0105GMT * 美元全面走弱，美元兑坡元在新加坡金管局意外维持政策不变后领 跌 * 小时图阻力位在约1.0595，暂时抑制升势 * 纽约盘高位1.0610/15，是更大的阻力。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 于春红)