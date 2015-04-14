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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 09:14 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元上涨，在新加坡央行维持政策不变后美元走弱

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    * 美元全面走弱，美元兑坡元在新加坡金管局意外维持政策不变后领
跌
    * 小时图阻力位在约1.0595，暂时抑制升势
    * 纽约盘高位1.0610/15，是更大的阻力。(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 于春红)

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