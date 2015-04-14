《香港报摘》--其他报纸重要消息4月14日

*明报：

--海通国际 副主席兼行政总裁林涌称，公司进行供股筹资主要为扩大内地客孖展生意，他并指出，内地资金流入香港市场只是刚刚开始。

--首支完成认购的港股通基金--景顺长城旗下的“沪港深精选基金”在不设上限的情况下，初步录得110亿元人民币认购额，估计本周已可投放在港股。

*星岛日报：

--北水近日急速涌港令到本地人民币资金流动性大大改善，银行纷纷调低人民币定期存款息率，继中银香港 和渣打香港后，恒生银行 将3个月和6个月息率降至3.8厘，建行亚洲亦将特选客户的3个月和6个月息率降至4.6厘及4.55厘。

--由陈永棋家族拥有的服装生产及零售商YGM贸易 拟将印刷及商业表格印务公司（HKSP）分拆在创业板作独立上市，并已递交分拆建议书。

*苹果日报：

--阿里巴巴 旗下支付宝突然更改货币基金及债券基金的手续费计算方式，令多间内地基金发行商成本大增至蚀钱，最终迫使他们离场，暂停透过支付宝买入基金。

*东方日报：

--消息透露，复活节长假期后，证券行开立孖展户口申请明显急增，且孖展户口交易量很大，个别证券行全部可动用孖展融资的方式（包括自有资金及银行借贷）已“借到尽”，情况惹来香港证监会关注。

--中国在线棋牌游戏开发商联众国际 现有股东之间进行股份转让，交易令身兼深圳服务公司朗姿 大股东的申东日在联众的个人间接持股量增至28.9%，并成为单一最大股东。

*文汇报：

--安永亚太区上市服务主管合伙人蔡伟荣表示，看好今年本港新股市场表现，预计今年继续有小型内地证券行及TMT企业来港集资，至于A股新股注册制有助简化企业上市程序，减低内企来港上市意慾，短期对香港新股市场有一定影响，但长远仍需时观察。

--经营“D-mop”、“Y-3”等潮流品牌服装的永嘉集团 首席财务官王志强表示，“一周一行”新政策可以吸引真正游客来港消费，而若舖租因此回落，公司零售可进一步受惠。

*大公报：

--绿地集团旗下绿地金融宣布，联手蚂蚁金服及平安陆金所发布内地市场首款网际网路房地产金融产品“绿地地产宝”，挂牌首日半小时内即告售罄。该产品首期发行规模2亿元人民币，约定年化收益率6.4%，产品期限为一年，认购门槛为2万元起。

--汉能薄膜发电 主席李河君表示，今年年底将推出三至五款太阳能全动力汽车，同时实现全国合共开设500间旗舰店及体验店的目标。（完）

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