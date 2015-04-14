港报财经评论：散户外资齐搭港股顺风车--信报4月14日

散户外资齐搭港股顺风车/ 习广思

恒指再升743点，港交所 股价单日大升48.4港元，升幅近20%，成为坊间散户以至市民热门话题。这次港股大升浪也不是太过难捉，起码有投资习惯的散户，已于上周纷纷赶搭这转顺风车，没有或很少投资的市民，则开始在银行买卖股票；最低限度，不少打工仔的MPF港股投资组合，也受惠这次升浪。耀才证券 发言人日前指出，自复活节以来，该公司网上交易量对比过往增加7倍，创开业以来新高。该公司连日来开户人数上升，较以往开户人数增加10倍。

港交所昨天收市后公布，由于与中国内地市场互联互通，对该公司业务发展的重要性增加，故新成立中国内地事务科，并作出了数项高层人员任命。新成立的中国内地事务科，由香港交易所在香港的中国内地业务发展团队、其北京代表处，以及在上海及广州的相关办事处组成。中国内地事务科新设首席中国经济师一职，将由巴曙松出任。巴曙松是国务院发展研究中心金融研究所前副所长，曾任中国银行业协会首席经济学家、香港经济发展委员会成员，以及美国哥伦比亚大学商学院高级访问学者。以上消息或触发港交所短期动力进一步增加，亢奋的不止散户，外资大行日前调高港交所目标价至355港元，估计今年港股成交额将升至平均每日1,220亿港元。

连串经济数据即将公布，率先公布的中国3月出口，出乎意料大幅下滑。中国海关周一公布，3月出口按人民币计价，按年下滑14.6%，与市场预期增长8.2%大相径庭。3月进口按年下滑12.3%，贸易顺差为181.6亿人民币。中国政府努力应对产能过剩与楼市低迷局面，过去半年人行多管齐下，放宽购房贷款政策，两度减息，并调降存款准备金率，但对实体经济的影响尚未显现。经济学家称，消费疲软、投资减速；加上逊于预期的出口数据，经济下行压力日益加大，政府出台更多经济刺激措施的紧迫性也随之上升。法国农业信贷银行发表报告称，在工作日增多和基数较低的情况下，3月出口表现仍然低迷，令人担心人民币升值使海外需求受到抑制。另一方面，中国首季国内生产总值（GDP）将于周三公布，市场调查38位经济学家得出的预估中值为按年增长7%，创2009年首季以来的最低水平。

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欧罗兑美元1算可守/ 苏子

欧罗兑美元自上月18日开始曾六度挑战并曾突破1.10美元心理关口，可惜最后均未能企稳其上，进一步突破更关键的50天平均线阻力，结果看淡的投资者再度发难，并于上周四顺利跌破自上月13日的1.0461美元低位开始向上延伸的上升支持线。而破位后的沽压显着增加，已自上周三破位前的1.0780美元水平显着下挫至1.0530美元低位，1.0500美元心理关口再次面对严峻考验；由于昨天欧洲市所造的低位已经失守20天保历加通道的1.0575美元底部支持。因此，倘若昨晚汇价能以全日低位收市，料稍后以单边市形式进一步跌破上月13日的1.0461美元低位的机会将大幅增加。

欧罗兑美元的日线SAR指标，亦于上周四开始由支持变为阻力，配合日线CCI指标亦于上周五顺利跌至负100支持以下，一旦汇价再创今年新低后，继续朝着1美元算心理关口迈进的可能性极高。不过，由于1美元算心理关口异常瞩目，因此宜留意届时欧罗兑美元会否跌至1美元算关口附近随即成功回稳过来（例如只是略破1算大约1%便已成功止跌回升）。毕竟欧罗兑美元自去年9月的1.3150美元附近大幅下挫至目前的1.0550美元水平，大约半年时间已跌去2,600点子或20%，如此巨大跌幅，对欧罗区经济一定有所贡献。

然而一国汇率却不可能无止境地急挫下去，故提防欧罗兑美元跌破1美元算心理关口后，有可能只是跌至2002年12月的0.9856美元低位附近便跌不下去，使到1美元算心理关口可以很快便失而复得。后市一旦欧罗兑美元跌破1美元算心理关口后，届时已几可肯定市场的悲观情绪更为强烈，这有利汇价在一片看淡声中找到中短期的重要底部，并向上作出一个强而有力的反弹浪。美元兑日圆挑战124.16日圆上周五及昨天欧洲市美元兑日圆持续造好，昨天美国入市前已升至120.84日圆高位。短线而言，一旦突破20天保历加通道的121.70日圆顶部阻力后，可以迅即升越今年的122.02日圆高位，料会挑战2007年6月的124.16日圆高位阻力。

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