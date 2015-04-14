港报财经评论：万达、东风估值偏低--经济日报4月14日

万达东风偏低咪走宝/ 林瑞芬

行经街市，街坊都知道讲股票。惊上不到车，如属多人意愿，后市纵大波动，回后向上之势必在，每趁大伸手捞成主流策略。恒指昨收报28,016，升2.7%；国指收报14,590，升4.3%；大市成交额2,636亿港元。恒指守26,300至26,400，毋须慌，前进挑战32,000。国指守13,000，中期目标20,000。按number时期，投资者要求更多股票的推介（最好今日推介明日大升），或多于更深入的分析。不过，有些多未必好，无时间掌握那么多，容易犯错，故也要提醒大家一句，炒股宜分两注钱，一大笔押注在稳健的大蓝筹上（如内银、内险及内房），牛市总会升而波动相对少；而小部分用来炒中、细价股份，博大升但风险会有，随时做好壮士断臂的心理准备。

上周见识了中国大妈的购买力，对港股抱信心，但港股与A股始终不同，外资进出容易，沽空制度完善，若估值过分不合理，迟早遭人清算。要记着A股的估值水平，尤其创业板股高企非必然，估值高低对比非一成不变，预期会有下调，勿只看美丽面，还要看风险面，这样，评估港股就不会秤得太高。尚幸目前很多港个股非天价，更有些偏低，近周股价纵急升，估值如PE计也只是回至正常水平10倍左右，等待发掘。

3月曾以“内银A股回升H股趁早收集”为题推介招行 A股及H股，H股上望20港元，当时价17.56港元，昨在该行向员工配售A股消息公布后，股价以裂口升破20港元高见24.75港元，更超逾目标。内银的改革红利真不宜看低，估值低的内银确有提升的空间，好好把握每次回挫低吸的机遇，乃牛市核心组合不可缺的一子。上周推介的低估值股卜蜂 又全速前进，昨急涨38%至1.42港元，深控 亦涨12%。

低估值续发掘，今日两只是万达商业 及东风集团 。万达商业去年12月底才上市，招股价48港元，现价56.5港元，有后发力之势。一来，集团乃中国最大商业物业、酒店开发及营运商，市值够大，已为富时中国50指数成分股。二来，盈利相对稳健，因租金现金流强，去年度集团收入录得1,078.71亿人民币，按年增加24.3%；纯利248.39亿人民币，增长10%；撇除投资物业公允值增益，年内核心溢利增长则达14%。

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官方撑场，国指扑16,900/ 余少文

国企指数继续上冲，只要升破14,800点，下一目标16,900点，只要中国内地经济仍然差，中国便要维持货币宽松政策，加上中国认同股市财富效应，自然利好股市。中国内地股市昨日继续造好，当中上证综合指数升87点或2.2%，收报4,121点，沪深两市成交额超过1.4万亿人民币，刺激国企指数升602点或4.3%，收报14,590点，成交额600亿人民币，近90%主板H股走高，令H股股价平均值较A股折让不足34%；而红筹指数升79点或1.5%，收报5,325点，成交193亿港元。

近期不时提出居安思危，可惜愈讲，股市升得更急，只好无言，但指数升至提及的下一个阻力位，读者始终要提高警觉。上周指出，国指下一目标是14,800点，除了是07年反弹的阻力位外，指数由20,609点跌至4792点后的反弹0.618倍为14,566点，故14,600点至14,800点会是下一个阻力区；一旦升破14,800点，可以挑战16,900点，因为是上述下跌浪的0.764倍反弹16,876点附近，如以昨日收市计算，潜在上升空间约16%。大市向好，似乎跟中国内地经济表现拉不上关系，因为近期公布的经济数据不一，月初公布的制造业PMI回升至50%以上，上周公布的3月通胀跟2月持平，但PPI跌幅则略为收窄，即使昨日公布的进出口贸易数据，出口由升转跌，进口跌幅收窄，但两个数据都差过预期。

过去讲过，经济差反而可以憧憬中国至少维持现有的宽松流动性政策，即使出手也会是加大流动性，如减息降准，尤见逆回购利率近期持续下降，也可能是人民银行出手先兆。即使是即将公布的3月货币供应、固定资产投资、第一季GDP等数据，按彭博预期也是参差，如新增贷款、社会融资规模等会较2月有增长，但固定资产投资增速会维持在14%以下，第一季GDP更可能降至7%，届时会是6年来最低的季度GDP增幅。即是说，经济继续下滑，中国始终要出手，至少要令维持增长7%，否则2020年的GDP便不能够十年翻一番，未能达到上届政府的期望。其实，在3月底已预期央行可能3月底出招，可惜到昨日为止仍未有动作，暂只是落实开放一人一户措施，似乎中国愈迟出手，市场的憧憬会愈大，刺激大市升得更高。只是憧憬一旦落空，又或愿望成真，则大市缺乏憧憬动力下容易调整，幅度也可能很大，故投资者始终要小心。

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