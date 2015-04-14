港报社评：莫与央行对着干--星岛日报4月14日

港股连升8个交易日，成交额创历来第二高纪录，推动恒生指数冲破28,000点，到达7年多来的高位，市场气氛方兴未艾，主因是投资者觉得中央「放水」刺激经济的政策，不会在短期内扭转。

证券行纷纷调高恒指预测目标，认为有机会去到30,000点。今天恒指市盈率只约11倍左右，符合财政司司长曾俊华日前所言没有泡沫，恒指在四面八方资金涌入下还有上升空间。

港股这轮爆升，主力由内地股市推动。上海股市近日已经冲破4,000点，今年以来已经升了约20%，深圳股市更升了约50%。虽然内地昨日公布首季出入口数据表现逊预期，市场反而把经济上的坏消息视作股市好消息来炒高，原因是觉得中央更加需要推高股市，利用股市上扬的财富效应，来保住经济和就业增长。

中央官员明言希望股市健康增长之外，还有实际行动，减息兼降低银行存款准备金，为资金松绑，并且放宽股市的投资限制，包括港人俗称「借孖展」的融资融券、容许一人可以开20个投资户口。

沪股上扬拉阔了同在两地上市企业的两地股价差额，内地资金纷纷涌来香港「捡便宜货」，影响扩散到其他港股，中央又容许公募基金透过「港股通」来买卖，在中央让资金「走出去」的政策下，港股得以大蒙其利。

在这情形下，不但本地股民搭中央政策顺风车，外资亦一改原先不看好中国经济而保守投资港股的策略，基金经理加入买港股大军，以免半年结表现落后大市。金融管理局频接美元沽港元以稳定汇价，反映中外资金源源入市，大家都顺中央政策方向而行。在升市中投资港股，比起投资于美国以外其他市场，还可以避过汇价下跌的风险。

只要经济表现继续有不达标的顾虑，中央不会轻易扭转其开始了不久的「积极」股市政策。股市短期而言反覆向上，但是在过程中也可能有颠簸，上星期四就曾经一日之内由高位滑落逾千点再反弹，股民要绑好安全带。

美国联储局加息比预期慢，造就中国政策市令港股一枝独秀。如果几个月后港股升得不少，而联储局加息，到时市场是顺中国还是美国央行的政策而行，恐怕会有相当激烈的争持。

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