港报社评：“一周一行”安排体现中央对港关顾--文汇报4月14日

中央决定将深圳居民赴香港「一签多行」改为「一周一行」。由于近年来内地赴港旅客增速较快，给香港的旅游承载力造成了较大压力。中央政府调整深圳居民访港政策，有利于香港维护旅游秩序，有利于深化两地交流合作，更体现中央对香港一以贯之的关心和照顾。

由于内地居民赴港旅游人数增多，香港面对承受压力增加。中央政府接纳特区政府的建议，作出优化深圳居民赴港个人旅游政策的决定，广东省、深圳市政府立即作出配合。现在，国家对内地居民出境旅游的政策日益放宽，世界各地对中国内地民众入境旅游亦是越来越欢迎，深圳居民来港进行经贸交流日趋频繁。在这样的情况下，中央将「一签多行」改为「一周一行」，反映了中央和内地省市优先考虑港人利益和感受，体谅香港所面对的实际情况，尽最大努力回应和满足香港社会的要求。业内人士估计，将「一签多行」改为「一周一行」，每年将减少400多万人次内地访港游客，既缓解香港旅游业的压力，减轻赴港人数过多给有关地区居民带来的生活困扰，同时对于打击备受争议的水货客也有一定作用。

实施「一周一行」，将推动香港旅游业的发展模式从「数量型」向「质量型」转变，旅游业的发展不仅仅依靠人数的增加，更要重视加快旅游基础设施建设，促进香港旅游产品的提升及多元化发展，使得游客来香港不仅仅满足购物的需求，还能有其他娱乐享受，旅游业更注重发扬香港「好客之都」的传统，以优质体贴的服务吸引更多游客，促进香港旅游业持续良性发展。

香港回归祖国近18年，内地与香港人员交流稳步进行，中央政府将继续支持任何有利于香港发展经济、改善民生的举措。香港极少数人制造两地矛盾，破坏两地同胞的信任和感情，损害香港整体利益，违背香港主流民意，香港广大市民一定坚决抵制。

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