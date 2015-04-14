港报社评：尽快建边境购物城让内地客各取所需--明报4月14日

「一签多行」政策实施6年，由昨日起改为「一周一行」，深圳有户籍居民来港人次，预期日后将会减少。不过，这项针对职业水货客的举措，成效有多大仍待观察。

「一周一行」实际上是赶客，对经济发展没有积极作用；从零售业角度，有投资银行的报告就认为，新措施将使香港零售销售跌幅扩大2.3个百分点，把今年香港零售销售按年跌幅预测由3.5%下调至5.8%。从数额看来，或许不致对香港经济带来太大冲击，可是把生意拒诸门外，严格而言仍然是要不得的事。因此，打造二元市场，分流旅游购物地点，是政府应该思考的方向。

水货活动所以引发争议，主要是滋扰了香港居民，若有特定市场供水货客活动，就可以收到多赢效果。例如建设边境购物城等市场，他们在这类市场采购，毋须担心对香港居民生活造成影响，其他旅客则在各区享受购物之乐，感受「购物天堂」的真谛，各取所需。从现实利益着眼，二元市场可负起肥水不流别人田的功能，促使香港经济得益，最重要是毋须再担心激化内地与香港的矛盾，最低限度使政治对立不致升温，对各方面都有好处。

近期，香港旅游与零售业已经明显放缓， 「一周一行」带来的变化将更深远，旅游和零售业界即时面对更严峻局面，期望政府即将开展的吸引旅游活动，可以减低新措施的影响。另外，政府和旅游业界要改变思维，趁机会推动转型，不再追求旅客数量高增长，而是以政策措施重整「好客之都」形象，建设更多景点和设施，提升香港优质旅游城市的地位。当局应该在内地和外地举办更多促销和推广活动，吸引高消费旅客来港。当然，极少数人歧视内地旅客的所作所为，须到此为止，因为这类事态已严重伤害香港旅游城市的形象，若有人仍然不收敛，当局应该严肃应对，制止一些人的胡作非为举动。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘