《全球重要经济事件一览表》--4月14日-4月21日

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4月14日(二)

维诺纳--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在维诺纳州立大学主办的公共论坛上发言(0000)。

罗马--挪威央行总裁奥尔森在意大利银行协会组织的活动上就管理挪威石油财富发表讲话(0930)。

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley参加一个研讨会(1135)。

雅典--希腊财长瓦鲁法基斯会见瑞士政府官员，讨论在打击避税问题上开展合作。

奥斯陆--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen发表演讲。

4月15日(三)

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1800)。

华盛顿--巴德学院利维经济研究所主办第24届明斯基(Hyman P. Minsky)年会(至4月16日)，主题为美国和全球经济形势。美联储理事布雷纳德、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和美国财政部国际事务次长希茨将出席。

华盛顿--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策，在巴德学院利维经济研究所主办的第24届明斯基年会上发表演讲(1300)。

华盛顿--美联储副主席费舍尔参加IMF/世行会议有关宏观审慎工具的讨论(1440)。

华盛顿--日本财务省财务官山崎达雄在大西洋理事会发表演讲，主题为“日本对亚太地区的繁荣和机构治理的看法”(1800)。

美国查尔斯顿--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔对商界和社区领袖发表题为“投资于人民，以实现长期繁荣”的讲话(2330)。

北京--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)在微软办公室发表讲话，主题为促进“聪明的城市和发展”(0600)。

纽约--德国财长朔伊布勒在外交关系协会发表讲话(1215)。

渥太华--加拿大央行公布利率决定和货币政策报告(1400)。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，会后公布利率决议并举行记者会(1145)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹在央行公布货币政策报告后举行记者会(1515)。

惠灵顿--新西兰央行副总裁Grant Spencer发表有关住房的演讲(0030)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本信托银行协会年会上发表讲话(0615)。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁Kerstin af Jochnick参加关于企业债券的午餐会讨论(1130)。

斯德哥尔摩--瑞典央行发表金融基础设施报告。

4月16日(四)

纽约--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在纽约预测者俱乐部(Forecasters Club)就经济议题发表演讲(1710)。

伦敦--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦参加由查塔姆社(Chatham House)主办的“美国经济展望及其对货币政策的影响”活动(1730)。

华盛顿--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在巴德学院立维经济研究院的第24届Hyman P. Minsky年会上发表讲话(1300)。会议主题为美国和全球经济现状。

华盛顿--IMF副总裁朱民、马来西亚央行总裁洁蒂以及土耳其副总理、伊斯兰开发银行总裁等官员参加“伊斯兰金融：释放潜能、维护稳定”会议(1630)。

华盛顿--德国财长朔伊布勒就“(再次)处于交叉路口的欧元区”发表演讲，涉及德国与欧洲的重要经济政策(1700)。

华盛顿--美联储副主席费舍尔参加IMF/世行会议有关通胀议题的讨论。其他参与官员包括IMF第一副总裁利普顿和欧洲央行执委普雷特(1900)。

华盛顿--希腊财长瓦鲁法基斯发表题为“希腊经济及其全球伙伴”的演讲，涉及希腊改革与经济复兴前景，以及该国与欧洲伙伴和IMF将达成的战略协议的细节(2000)。

华盛顿--欧洲投资银行总裁Werner Hoyer、乌克兰财长Natalie Jaresko和比利时财长Johan Van Overtveldt等官员参与讨论，主题为“经济课：寻求提升全球增长”(2000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行委员Heidi Elmer和David Vestin参加瑞典国债办公室的金融日活动并发表讲话。

4月17日(五)

华盛顿--世界银行和国际货币基金组织(IMF)2015年春季会议(至4月19日)。

4月19日(日)

雅加达--2015年东亚世界经济论坛。

华盛顿--国际金融协会举行国际资本市场和新兴市场圆桌会议。发言人包括中国人民银行行长周小川、法国央行总裁诺亚以及国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳。

4月20日(一)

纽约--加拿大央行总裁波洛兹在彭博峰会上发表讲话。

纽约--澳洲央行总裁史蒂文斯在高盛主办的午餐会上发表讲话(1630)。

纽约--法国央行总裁诺亚在法国巴黎欧洲金融市场协会国际金融论坛上发表讲话(1800)。

4月21日(二)

悉尼--澳洲央行公布4月政策会议记录(0130)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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