港报社评：拨乱反正，重列中史作必修科--信报4月14日

国民教育成科，惹来轩然大波，两年多三年前数以万计示威者上街游行反国教，原因是不想「洗脑」，迫使政府束诸高阁。时任教育局局长的孙明扬，先后接受本报专访以及电视节目访问之时皆指出，当初对于安排国民教育独立成科判断有偏差，并且坦言在处理中史科之上「做错」，形容是其任内的「遗憾」。孙公认错的意思乃在于，本地青少年对中国认识薄弱，应该考虑将中史列作必修科，而不是选修科。

与其推行国教，不如必修中史，这是很多有识之士发自肺腑的中肯谏言，奈何志大才疏的特区政府置若罔闻，几年下来多番折腾，香港的学生不但缺乏国家认同感，甚至由于中港两地价值观相悖而产生离心力。近日涌现的本土意识和港独思潮，孙明扬认同与青少年不认识中史有关。

不少人一厢情愿地以为，爱国是天经地义的，国民教育因此也是理所当然。这些人显然是堕进了民族主义的盲点，看不见爱国并非与生俱来的先天本能，不得不后天加以培养。

年轻人一方面接受抗争追求核心价值，另一方面又只有13%自认是中国人，在这情况下，抽离了中国历史的认识而空谈爱国，肯定事倍功半。

前教育局局长孙明扬幡然悔悟，当初没有把中史列作必修科是错，现届政府又经历过反国教运动的教训，最终把方案撤回，何不拨乱反正，重新考虑让学生必修中史？

让学生认识中国历史，无论是值得骄傲的故事，还是堪足省思的复杂国情，始终是中国土地上香港市民寻求身份认同的最佳途径。

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