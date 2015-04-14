港报社评：环球热钱大时代，唤醒港股狂牛--经济日报4月14日

港股昨续亢奋，美欧日与中国不断松货币撑经济，空前泛滥的环球热钱乘中国国家牛市之势蜂拥港股。内资勇进爆炒、外资发力追货，令市况更狂，股民须适应资金市大时代的疯态。

港股牛气空前，已非单由北水南下推动，最明显指标是昨天港股通额度仅用了约两成，港股飙升相信更因外资亦扑入追货，形成内资牵头、外资跟买的资金市驱动格局。

内外资齐炒港股，既因港股过去几年被呆滞的A股市况拖累，未有跟上亚太区内股市的升浪，估值明显落后，但在中央主导国家牛市，A股终于「开车」下，港股终打破闷局，随A股水涨船高。

惟更关键的是，环球正处于热钱空前泛滥的大时代，令资金市愈演愈烈。就如美国储局虽在去年10月停止量宽买债，但加息至今仍未有期；日本去年底已加码量宽至每年80万亿日圆，在经济疲乏难兴下还可能再加印；至于欧洲央行逾万亿欧元的量宽大计，上月才刚刚开始，印钞机起码开至明年9月。

加上近年对放水救经济相对谨慎的中央，在内地经济下行压力有增无减下，终须主动制造国家牛市，藉股市繁荣创造财富效应，以谷消费撑投资，除引爆A股大升浪，更点燃市场对港股的憧憬，环球泛滥热钱便从四面八方急涌香港，令最近几天港股升势如脱缰野马，气氛热火朝天。

虽然港股牛气大盛，惟不少小投资者却倍感忐忑，因港股近日一骑绝尘式狂飙，令习惯稳步慢上的股民难以适应，有货在手的怕升势太疯狂，想落车又怕落错车；手持现金想追货的，又怕接火棒上错车，过往累积的投资经验，现时尽皆失效。

不过投资者可能要重新适应、尽快调整心态，因在内地资金爆炒港股下，外资亦等不了股市稍喘，发力急追。港股市况大波动、大成交，个别重磅股被大幅舞至高处未算高的格局，很可能在未来一段时间成港股新常态。

故与其说近期港股「疯狂」，后市则可能没有最疯狂、只有更疯狂。投资者要明白风险，但更要明白要搭上这趟高速顺风车，必须适应这个热钱没有最滥、只有更滥的大时代。

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