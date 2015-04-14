日本个股：丰田将投资10亿美元在墨西哥建厂，周三将宣布--消息

路透墨西哥城4月13日 - 两位知情消息人士透露，丰田汽车 将斥资10亿美元在墨西哥中部 Guanajuato州建立一个汽车厂，计划周三宣布这项投资。

其中一位消息人士说，新厂将年产20万辆汽车，创造约2,400个直接就业岗位。由于计划尚未公开，这位消息人士拒绝署名。

路透稍早报导，该工厂将从2019年夏季开始生产紧凑型轿车卡罗拉(Corolla)，结束自行实施三年之久的投资冻结期。 该工厂是丰田在墨西哥成立的首家乘用车厂。