日本个股：丰田将投资10亿美元在墨西哥建厂，周三将宣布--消息

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透墨西哥城4月13日 - 两位知情消息人士透露，丰田汽车 将斥资10亿美元在墨西哥中部 Guanajuato州建立一个汽车厂，计划周三宣布这项投资。
其中一位消息人士说，新厂将年产20万辆汽车，创造约2,400个直接就业岗位。由于计划尚未公开，这位消息人士拒绝署名。
路透稍早报导，该工厂将从2019年夏季开始生产紧凑型轿车卡罗拉(Corolla)，结束自行实施三年之久的投资冻结期。 该工厂是丰田在墨西哥成立的首家乘用车厂。
丰田发言人称，一切尚未决定。(完)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。