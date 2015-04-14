《汇市简讯》英镑兑美元因强劲数据而上涨，但趋势向下

0126GMT * 英镑兑美元开盘上涨0.3%；坡元走坚，导致美元走弱 * 英国零售销售数据强劲 ，可能是利多因素 * 但五、10和20日/周/月移动均线趋于下行，20日波林格区间扩大 * 空头讯号，较长期下看2010年低位1.4228 * 稍早低位1.4661和五日移动均线切入位1.4713为初步支撑位和阻力位 * 图表：link.reuters.com/zam54w(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)