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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 09:38 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元因强劲数据而上涨，但趋势向下

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    * 英镑兑美元开盘上涨0.3%；坡元走坚，导致美元走弱
    * 英国零售销售数据强劲 ，可能是利多因素
    * 但五、10和20日/周/月移动均线趋于下行，20日波林格区间扩大
    * 空头讯号，较长期下看2010年低位1.4228
    * 稍早低位1.4661和五日移动均线切入位1.4713为初步支撑位和阻力位
    * 图表：link.reuters.com/zam54w(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张若琪)

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