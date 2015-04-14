中国股市：上证B指开盘升逾9%价值重估推动连三天大涨，但调整压力或显现

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透上海4月14日 - 在中国A股持续走强及港股近日亦转热后，B股市场亦出现暴涨行情，上证B指周二开盘升逾9%，这是上证B指连续三天大涨超9%。价值重估及B转A预期推动B股上涨动能继续渲泻；不过近日获利盘过于丰厚，调整压力或会随时显现。
上证B指 开盘报412.951点，涨9.2%；深圳B股指数 开盘上涨3.56%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。