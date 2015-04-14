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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 09:47 BJT

中国股市：上证B指开盘升逾9%价值重估推动连三天大涨，但调整压力或显现

路透上海4月14日 - 在中国A股持续走强及港股近日亦转热后，B股市场亦出现暴涨行情，上证B指周二开盘升逾9%，这是上证B指连续三天大涨超9%。价值重估及B转A预期推动B股上涨动能继续渲泻；不过近日获利盘过于丰厚，调整压力或会随时显现。

上证B指 开盘报412.951点，涨9.2%；深圳B股指数 开盘上涨3.56%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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