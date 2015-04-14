金属期市：伦敦期锌及期铅受技术性抛盘打压，因市场担心中国需求

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
LME期镍 从近六年低点上涨1%，受中国不锈钢厂需求将改善的前景提振。
1215GMT，三个月期铜 跌0.2%至每吨5,980美元，上个交易日下跌0.8%。
上海期交所主力6月期铜 跌1%，至每吨43,210元人民币(合6,952美元)。
中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，这一出乎意料的数据令中国经济成长放缓的忧虑进一步加剧。
美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯向路透表示，随着美国就业市场好转，一旦联邦储备理事会(美联储/FED)开始升息，某个意外冲击恐将导致经济复苏脱轨的风险，正在逐渐降低。
全球顶尖大宗商品公司的新加坡贸易中枢正在受到一些资源生产国政府的审查，怀疑他们利用设在这个东南亚金融中心的分支进行逃税活动。
智利矿业部长Aurora Williams周一表示，阿塔卡玛地区铜生产仍基本陷于停滞，上月该地铜生产因洪灾而受到沉重打击。(完)
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路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。