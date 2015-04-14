金属期市：伦敦期锌及期铅受技术性抛盘打压，因市场担心中国需求

LME期镍 从近六年低点上涨1%，受中国不锈钢厂需求将改善的前景提振。

1215GMT，三个月期铜 跌0.2%至每吨5,980美元，上个交易日下跌0.8%。

上海期交所主力6月期铜 跌1%，至每吨43,210元人民币(合6,952美元)。

中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，这一出乎意料的数据令中国经济成长放缓的忧虑进一步加剧。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯向路透表示，随着美国就业市场好转，一旦联邦储备理事会(美联储/FED)开始升息，某个意外冲击恐将导致经济复苏脱轨的风险，正在逐渐降低。

全球顶尖大宗商品公司的新加坡贸易中枢正在受到一些资源生产国政府的审查，怀疑他们利用设在这个东南亚金融中心的分支进行逃税活动。

智利矿业部长Aurora Williams周一表示，阿塔卡玛地区铜生产仍基本陷于停滞，上月该地铜生产因洪灾而受到沉重打击。(完)

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