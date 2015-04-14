中港个股：中国铁建子公司获埃及铁路6亿美元轨道更新项目大单

公告指出，该项目金额约占中国铁建中国会计准则下2014年营业收入的0.63%。双方将在该框架协议下，就详细内容进一步商谈，并签订详细的实施合同。

今年以来，中国铁建已与吉布提港务局和沙特内政部分别签署金额为6亿美元和6.21亿美元的工程项目合同。公司2014年年报显示，去年中国铁建海外新签合同首次突破千亿美元，至1,278亿美元。公司海外业务遍及全球78个国家及港澳特别行政区，拥有在建项目446个。