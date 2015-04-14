中港个股：中国铁建子公司获埃及铁路6亿美元轨道更新项目大单

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京4月14日 - 中国大型基建公司--中国铁建股份有限公司 周二公告称，子公司中国土木工程集团近日与埃及国家铁路公司签署轨道更新项目框架协议，合同金额预计6亿美元（约合37.26亿元人民币）。
公告指出，该项目金额约占中国铁建中国会计准则下2014年营业收入的0.63%。双方将在该框架协议下，就详细内容进一步商谈，并签订详细的实施合同。
今年以来，中国铁建已与吉布提港务局和沙特内政部分别签署金额为6亿美元和6.21亿美元的工程项目合同。公司2014年年报显示，去年中国铁建海外新签合同首次突破千亿美元，至1,278亿美元。公司海外业务遍及全球78个国家及港澳特别行政区，拥有在建项目446个。
中国铁建A股周二早盘报21.12元，涨7.54%。（完）
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(发稿 吴晓龙/林琦；审校 张喜良)
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路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。