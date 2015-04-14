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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 09:46 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元受追捧，此前调查显示澳洲企业现况和信心指数均改善

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    * 澳元兑美元上涨，此前澳洲国民银行(NAB)调查显示3月企业现况和
信心指数均改善 
    * 企业信心指数从持平升至正3，企业现况指数从正2至正6
    * 澳元兑美元日高为0.7620，高于小时图阻力位0.7615
    * 阻力位为0.7739/0.7553的38.2%回档位0.7624(完)
      
      
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 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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