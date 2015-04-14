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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 09:57 BJT

香港个股：中国信达设立全球中期票据计划，本金总额最高30亿美元

路透香港4月14日 - 中国主要不良资产管理公司--中国信达 周二称，公司已设立一项全球中期票据计划，本金总额最高30亿美元。

信达在联交所一份声明中称，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。

倘票据得以发行，该公司拟将发售各系列票据所得款项净额用作营运资金、投资及其他一般公司用途。

该中期票据计划的安排人分别为中银国际、美银美林 、瑞士信贷 、信达国际融资、建银国际及中信证券国际。

香港时间9:48，中国信达跌3.02%，报4.82港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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