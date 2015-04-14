香港个股：中国信达设立全球中期票据计划，本金总额最高30亿美元

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透香港4月14日 - 中国主要不良资产管理公司--中国信达 周二称，公司已设立一项全球中期票据计划，本金总额最高30亿美元。
信达在联交所一份声明中称，票据将按不同的发行日期及条款分系列发行，并可以任何货币计值。
倘票据得以发行，该公司拟将发售各系列票据所得款项净额用作营运资金、投资及其他一般公司用途。
该中期票据计划的安排人分别为中银国际、美银美林 、瑞士信贷 、信达国际融资、建银国际及中信证券国际。
香港时间9:48，中国信达跌3.02%，报4.82港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。