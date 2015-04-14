南美金融：摩根大通认为巴西腐败调查短期内不大可能影响Caixa

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透圣保罗4月13日 - 摩根大通证券周一表示，巴西最近展开的政府腐败调查短期内不大可能影响到国家控股的Caixa Econômica Federal，因后者目前阶段不需要从债市融资。Caixa是巴西最大的抵押贷款机构。
检察机关发现Caixa聘用的广告公司利用一些幌子公司，秘密将部分合同资金转移给联合政府中的政党。此事在巴西国内被称为“Origin”，尚无证据表明，这与牵涉颇广的“洗车行动(Operation Car Wash)”丑闻有联系。
Natalia Corfield等摩根大通分析师在报告中表示，Origin不大可能导致Caixa融资成本上涨、存款减少或贷款拨付放慢。鉴于目前的资本水平以及贷款增长放慢前景，Caixa眼下不需要在国际债券市场上融资。
但随着这宗腐败丑闻的相关消息不断披露，Caixa的美元计价债券，特别是2024年7月到期的7.25%次级债可能会面临一些波动。Corfield建议投资者对该债券保持中性立场，以待新进展。
“在很短期间内，我们认为调查对Caixa的业务没有直接影响，”Corfield说。“不过中期内可能有一些影响，目前还很难估计全面影响。”
她和她的团队相信，Caixa是一家“具有系统重要性的金融机构，在弥补巴西楼市融资短缺方面具有举足轻重的作用，”这在一定程度上保证了政府会在它出现资金压力时出手相助。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。