南美金融：摩根大通认为巴西腐败调查短期内不大可能影响Caixa

路透圣保罗4月13日 - 摩根大通证券周一表示，巴西最近展开的政府腐败调查短期内不大可能影响到国家控股的Caixa Econômica Federal，因后者目前阶段不需要从债市融资。Caixa是巴西最大的抵押贷款机构。

检察机关发现Caixa聘用的广告公司利用一些幌子公司，秘密将部分合同资金转移给联合政府中的政党。此事在巴西国内被称为“Origin”，尚无证据表明，这与牵涉颇广的“洗车行动(Operation Car Wash)”丑闻有联系。

Natalia Corfield等摩根大通分析师在报告中表示，Origin不大可能导致Caixa融资成本上涨、存款减少或贷款拨付放慢。鉴于目前的资本水平以及贷款增长放慢前景，Caixa眼下不需要在国际债券市场上融资。

但随着这宗腐败丑闻的相关消息不断披露，Caixa的美元计价债券，特别是2024年7月到期的7.25%次级债可能会面临一些波动。Corfield建议投资者对该债券保持中性立场，以待新进展。

“在很短期间内，我们认为调查对Caixa的业务没有直接影响，”Corfield说。“不过中期内可能有一些影响，目前还很难估计全面影响。”

她和她的团队相信，Caixa是一家“具有系统重要性的金融机构，在弥补巴西楼市融资短缺方面具有举足轻重的作用，”这在一定程度上保证了政府会在它出现资金压力时出手相助。(完)