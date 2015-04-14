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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 10:02 BJT

台湾股市：盘中微跌，台积电与宏达国际拖累大盘

路透台北4月14日 - 台湾股市周二盘中跌0.19%，重量级电子股台积电 和宏达
国际 拖累大盘。
    
    0143GMT，台股加权股价指数 跌18.66点报9,647.86点，大致追随全球和地区股
市走势。周一为收高0.51%。
    
    电子类指数 跌0.39%，受半导体类指数 下跌0.98%的拖累。
    
    全球晶圆代工龙头台积电跌1.7%，该公司将于周四公布第一季财报；智慧型手机生产商
宏达国际跌1.48%。
    
    营造建材类指数 下滑0.33%，金融保险类指数 涨0.27%。(完)

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