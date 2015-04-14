台湾股市：盘中微跌，台积电与宏达国际拖累大盘

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透台北4月14日 - 台湾股市周二盘中跌0.19%，重量级电子股台积电 和宏达 国际 拖累大盘。 0143GMT，台股加权股价指数 跌18.66点报9,647.86点，大致追随全球和地区股 市走势。周一为收高0.51%。 电子类指数 跌0.39%，受半导体类指数 下跌0.98%的拖累。 全球晶圆代工龙头台积电跌1.7%，该公司将于周四公布第一季财报；智慧型手机生产商 宏达国际跌1.48%。 营造建材类指数 下滑0.33%，金融保险类指数 涨0.27%。(完)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。