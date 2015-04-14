台湾债市：五年债殖利率早盘横向整理，仍待美债指引明确方向

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透台北4月14日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周二盘初横向整理。交易商表示，由于美债尚未释出明显交投方向，台债盘初在平盘附近窄幅波动，早盘交投亦较偏向淡静。
他们指出，目前美国10年期公债暂在2%下方盘整，而本周美国重要数据变数较多，台债交投随美债转趋量缩整理，且台债已反应长券买盘进驻的利多，短线追价意愿并不高，料维持区间盘整格局。
〞等(美国)数据公布后才会有方向出来。〞一位证券商交易员说。
本周投资人聚焦美国周二将公布的零售销售数据，周三和周四美国将公布制造 业数据，周五将有消费者物价和消费者信心数据。
美国公债价格周一持稳，本周将有大量数据出炉，投资人将仔细研读，寻找美国经济成长是否在放缓的进一步迹象。美国10年期公债价格 上扬3/32，收益率报1.94%，上周五尾盘报1.950%。
本地时间10:01，104/6殖利率小跌0.05基点，报0.9850%。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：0.97-0.99%
* 10年公债104/5 ：1.51-1.54%
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--美国评等：惠誉确认美国AAA评级；展望为稳定
--美国数据：3月预算赤字为530亿美元，预估为赤字430亿美元 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
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