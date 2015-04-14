台湾债市：五年债殖利率早盘横向整理，仍待美债指引明确方向

路透台北4月14日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周二盘初横向整理。交易商表示，由于美债尚未释出明显交投方向，台债盘初在平盘附近窄幅波动，早盘交投亦较偏向淡静。

他们指出，目前美国10年期公债暂在2%下方盘整，而本周美国重要数据变数较多，台债交投随美债转趋量缩整理，且台债已反应长券买盘进驻的利多，短线追价意愿并不高，料维持区间盘整格局。

〞等(美国)数据公布后才会有方向出来。〞一位证券商交易员说。

本周投资人聚焦美国周二将公布的零售销售数据，周三和周四美国将公布制造 业数据，周五将有消费者物价和消费者信心数据。

美国公债价格周一持稳，本周将有大量数据出炉，投资人将仔细研读，寻找美国经济成长是否在放缓的进一步迹象。美国10年期公债价格 上扬3/32，收益率报1.94%，上周五尾盘报1.950%。

本地时间10:01，104/6殖利率小跌0.05基点，报0.9850%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.97-0.99%

* 10年公债104/5 ：1.51-1.54%

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