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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 10:13 BJT

中港个股：中集预计首季净利润大增2.5-3倍，受惠租赁船舶卖断等因素

路透香港4月14日 - 全球最大的集装箱生产企业--中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 周二称，预计今年首季净利润同比增长2.5-3倍，得益于租赁船舶卖断等因素。

据公告，中集预计2015年1-3月净利润约4.48-5.12亿元人民币，上年同期则为1.28亿元；今年首季基本每股收益约0.1675-0.1914元。

中集表示，本期盈利大幅上升，因整体业务规模上升，租赁船舶卖断等因素对本期利润产生较大正面影响；同时由于远期外汇交易公允价值计量损失等原因造成上年同期对比基数较低。

香港时间10:07，中集H股跌1.74%，报22.6港元；A股则升1.43%，报27.03元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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