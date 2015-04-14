中港个股：中集预计首季净利润大增2.5-3倍，受惠租赁船舶卖断等因素

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透香港4月14日 - 全球最大的集装箱生产企业--中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 周二称，预计今年首季净利润同比增长2.5-3倍，得益于租赁船舶卖断等因素。
据公告，中集预计2015年1-3月净利润约4.48-5.12亿元人民币，上年同期则为1.28亿元；今年首季基本每股收益约0.1675-0.1914元。
中集表示，本期盈利大幅上升，因整体业务规模上升，租赁船舶卖断等因素对本期利润产生较大正面影响；同时由于远期外汇交易公允价值计量损失等原因造成上年同期对比基数较低。
香港时间10:07，中集H股跌1.74%，报22.6港元；A股则升1.43%，报27.03元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。