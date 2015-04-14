《KEMP专栏》期货价差反映下半年油市供应将更趋平衡

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
美国炼油商正在利用国内原油与成品油价差较大的机会扩大生产。
目前美国炼厂的日原油加工量将近1,600万桶，较10年均值高130多万桶，较去年同期高出60万桶。
**市场并非绝对可靠**
尽管库存持续上升，但6月/12月期货正价差仍大幅收窄，这也许是当前市场最不寻常的特点。
这有力说明交易商预计供应过剩的情况将在2015年下半年缓解，供求关系将大踏步地趋向平衡。
当然，市场也会犯错；交易员和投资者就曾误判中东政治风险和暴力冲突局面将使2014年下半年供应减少。而预期中的供应中断并未发生，现货价格随即暴跌。
2015年市场可能也犯类似的错误，高估了需求增长和美国供应下降。这样，无论是现货价格还是价差，都势必做出大幅调整。
但目前而言，市场的主流观点倾向于认为，油市供应过剩最严重的时期已经过去了。(完) (编译 李爽/戴素萍/王颖；审校 王丽鑫)
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