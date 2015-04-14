《KEMP专栏》期货价差反映下半年油市供应将更趋平衡

美国炼油商正在利用国内原油与成品油价差较大的机会扩大生产。

目前美国炼厂的日原油加工量将近1,600万桶，较10年均值高130多万桶，较去年同期高出60万桶。

**市场并非绝对可靠**

尽管库存持续上升，但6月/12月期货正价差仍大幅收窄，这也许是当前市场最不寻常的特点。

这有力说明交易商预计供应过剩的情况将在2015年下半年缓解，供求关系将大踏步地趋向平衡。

当然，市场也会犯错；交易员和投资者就曾误判中东政治风险和暴力冲突局面将使2014年下半年供应减少。而预期中的供应中断并未发生，现货价格随即暴跌。

2015年市场可能也犯类似的错误，高估了需求增长和美国供应下降。这样，无论是现货价格还是价差，都势必做出大幅调整。