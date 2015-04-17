《路透简报》--中国重要财经一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(4月13日-17日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国经济：更有针对性实施预调微调，确保经济运行在合理区间--总理

中国国务院总理李克强在吉林省调研时称，当前经济发展进入新常态，工作要有新措施。面对错综复杂形势，要准确把脉经济走势，更有针对性地实施预调微调，确保经济运行在合理区间。

--中国经济：外商投资总体进大于出，坚持既有稳定外贸措施--商务部

中国3月实际使用外资（FDI）和对外非金融类直接投资同比略有上升，一季度累计看均实现两位数增长，商务部强调，外资对中国投资总体进大于出，未出现外资撤离潮。

--中国财政：3月财政收入延续低增长，国内增值税同比下降--财政部

中国3月财政收入同比增长5.8%；增幅比1-2月的3.2%有所回升，但延续低增长态势，主要因国内增值税下降，进口环节税收、房地产税收大减。3月财政支出则从1-2月的双位数明显下滑。

--中国政策：加大简政放权力度扩大口岸开放，促外贸稳定增长--国务院

为支持外贸发展，中国国务院周五发布关于改进口岸工作的意见，加大简政放权力度，尽快制定公布权力清单和责任清单，规范收费以减轻外贸企业负担，促进外贸稳定增长。

--《焦点》中国首季经济表现六年最差，稳增长政策重拳呼之欲出

中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。

--《焦点》中国首季进出口惨淡出炉，政策放宽必要性有增无减

中国公布今年一季度外贸总值呈两位数同比下滑，3月外贸出口先导指数掉头回落，预示二季度乃至全年外贸形势仍然困难。一季度经济增速再下台阶几乎板上钉钉，进一步放宽政策迎来时间窗口。

--中国央行：实体经济信贷需求减弱致表外融资需求减少，货币政策更注重松紧适度

中国人民银行调查统计司司长盛松成周二称，一季度M2增速回落主要受外汇占款明显少增，同业资金运用和表外融资减少导致货币派生能力减少等因素影响。

--中国能源：扩大输配电价改革试点范围，将皖鄂宁滇四省纳入--发改委

中国国家发展改革委发文部署加快推进输配电价改革，明确在深圳市、内蒙古西部率先开展输配电价改革试点的基础上，将安徽、湖北、宁夏、云南省（区）列入先期输配电价改革试点范围，按“准许成本加合理收益”原则单独核定输配电价。

--中国财政：鼓励地方政府债预警的高风险区，采PPP模式化解存量债务--财政部

中国财政部发布政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引的通知，鼓励列入地方政府性债务风险预警名单的高风险地区，采取政府和社会资本合作（PPP）模式化解地方融资平台公司存量债务。

--中国经济：国务院核准建设“华龙一号”三代核电示范机组，以促稳增长

中国国务院周三召开常务会议决定，按照核电中长期发展规划，在沿海地区核准开工建设“华龙一号”三代核电技术示范机组，在调整能源结构中促进稳增长。

--中国政策：国务院实施最严格水资源管理，整治十大重点行业水污染

中国继续重拳整治环境污染，继去年底修订大气污染防治法后，国务院周四发布水污染防治行动计划，明确实施最严格水资源管理，对取用水总量已达到或超标地区暂停审批其建设项目新增取水许可，并提出专项整治十大重点行业。

--中国政策：鼓励实施棚户区改造货币化安置，消化部分存量商品住房--财政部

中国财政部周四称，在支持保障性安居工程建设方面，鼓励实施棚户区改造货币化安置，对于商品住房库存量较大、房源充足的地方，鼓励采取货币安置方式，采取“补人头”与“补砖头”相结合，消化部分存量商品住房。

--中国房地产：今年首次将住房供应结构、土地供应结构联动调整--国土部

中国国土部土地利用管理司负责人在解读房地产用地调控政策时表示，今年首次将住房供应结构与土地供应结构联动调整，明确可以将商品住房调整为保障房，将商品住宅用地调整为保障性住房用地、养老服务业等用地，结构调整的政策支持力度进一步加大，稳定供求关系。

--中国投资：上半年铁路、公路水路固定资产投资增速将在8%左右--交通部

中国交通运输部周四表示，交通基础设施建设仍然是实现经济稳增长目标的重要推动力量，预计今年上半年铁路、公路、水路固定资产投资将保持8%左右的较快增长，全年交通运输经济运行有望保持基本平稳。

--中国经济：重大项目用地审批提速，交通水利能源等占95%以上--国土资源部

中国国土资源部对重大项目用地审批提速。目前国土资源部已审查通过国务院批准建设项目用地两批共111件，面积48.7万亩，其中交通、水利、能源等基础设施项目占95%以上。

--中国房地产：首季全国地价增速放缓，二季度土地成交或回升--国土部

中国国土资源部中国土地勘测规划院称，2015年第一季度全国主要监测城市地价增速放缓至0.55%，较上季度下降0.39个百分点。二季度在政策加码背景下，土地市场成交量或回升，需求可能放大。

--中国经济：到2030年人民币料占据全球外汇储备的12.5%--汇丰调查

据汇丰银行对全球外汇储备管理机构的调查显示，到2030年，人民币有望占到全球外汇储备总额的12.5%左右。这表明，中国政府加速向外资开放本土市场的努力将开花结果。

--全球贸易：美日欧企业团体敦促中国正式停止执行银行IT采购相关规定

美国、日本及欧洲的企业协会周一对中国官员表示，他们仍“严重关切”银行信息技术(IT)的相关规定，并敦促北京当局正式予以中止。

--香港社会：政府称＂一周一行＂新政针对水货活动，将推措施吸引各地旅客

就内地调整深圳＂一签多行＂个人游政策，香港政府表示，修改政策是针对职业水货客及水货活动，政府会在短期内推出一系列的旅游推广措施，冀吸引更多来自各地的旅客来香港进行正常的旅游活动。

--全球金融：中国对亚投行影响力引发关切，成员国将开会讨论股权结构

消息人士称，根据提议中的股权结构，中国在其主导成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)中可能拥有极大的影响力。亚投行成员国本周可能在华盛顿的会议上对该行股权结构展开讨论。 ========================================================================== 【金融/证券/保险】

--人民币汇率：人民币总体处于基本稳定水平，不希望人民币续贬--总理

中国国务院总理李克强表示，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。

--中国金融：央行上海总部摸底辖区银行两融收益权业务风险--消息

继中国证监会开展券商融资融券两融业务例行检查后，央行也开始对商业银行两融收益权业务情况进行摸底。两位消息人士周三透露，央行上海总部要求辖内商业银行上报截至今年3月末两融业务的经营台账，并提供两融业务资产对应理财产品明细表。

--中国金融：央行一季度累计开展3,700亿元MLF，均为三个月期利率3.5%

中国人民银行周五公告，今年一季度通过中期借贷便利(MLF)向大型商业银行、政策性银行等净投放基础货币3,700亿元人民币，期末余额10,145亿元，期限均为三个月，利率全部为3.5%。央行同时公告，一季度累计开展常备借贷便利(SLF)3,347亿元，期末余额1,700亿元。另外，自4月起，央行将按月公布上月MLF和SLF的操作信息。

--中国外汇：2月净减持美国国债规模增至154亿美元，持债首位被日本取代

美国财政部最新公布的数据显示，中国2月净减持美国国债154亿美元，较1月的52亿美元大增，同时也是连续第六个月减持；期末持有量12,237亿美元，持债居首地位被日本所取代。

--中国外汇：今年一季度外储减少1,100亿美元，为连续第三个季度下降---路透测算

中国央行周二公布数据显示，今年3月末外汇储备余额为3.73万亿美元，低于3.80万亿美元的路透调查中值。路透据此测算，今年一季度中国外汇储备减少1,100亿美元，为连续第三个季度下降，亦为六个季度以来最低水平。

--中国证券：证监会提醒股票投资者要充分估计风险，不跟风不盲从

中国证监会主席肖钢周四表示，投资者要充分估计股市投资风险，谨慎投资，量力而行，不跟风，不盲从。他特别提醒新入市的投资者，参与股票投资要保持理性、冷静。

--中国证券：证监会官员称放宽行业准入等支持互联网企业开展资本市场业务

中国证监会主席助理张育军表示，互联网+资本市场是时代发展的必然要求，监管部门支持该类企业开展资本市场业务，具体举措包括放宽行业准入，实施业务牌照管理，以及支持互联网企业改制上市融资等。

--中国金融：国开行推动子公司改革，租赁和证券业务年内上市--消息

在国务院批复改革方案明确中国国家开发银行定位开发性金融机构后，该政策性银行正积极推动子公司改革。两位消息人士周三对路透表示，国开行旗下国银租赁和国开证券正在进行股份制改革，计划最快今年上市，今后将完全市场化运作。

--中国金融：银联国际未来积极拓展跨境网上支付，航空领域为一大突破口

在积极扩大全球线下收单机构版图的同时，中国本土银行卡组织--中国银联旗下银联国际把拓展跨境网上支付和移动支付作为未来业务重点，航空领域则是一大突破口。

--中国基金：证监会新政下首只沪港通基金募集超百亿元资金--消息

两位消息人士周二透露，周一刚结束募集的中国景顺长城沪港深精选基金首募金额约110亿元人民币，显示在近期大量内地资金南下香港的背景下，相当多投资者将该只基金视为投资港股的捷径。

--中国金融：国务院批准三家政策性银行改革方案，强化资本约束

中国国务院批复三大政策性银行的改革方案，中国国家开发银行首次明确为开发性金融机构，中国进出口银行和中国农业发展银行则均确立以资本充足率为核心的约束机制。

--中国金融：银监会简政放权，将9家直管信托公司监管权划至地方银监局--消息

为推进简政放权工作，中国银监会日前将直管的9家信托公司交由地方银监局监管，这凸显金融监管多方面放权的思路逐渐明确。至此，全国68家信托公司的监管权已全部归属地方银监局。

--中国金融：信托公司IPO需连三年盈利且累计净利至少10亿--征求意见稿

中国银监会日前发布信托公司行政许可事项征求意见稿，明确信托公司可以通过首次公开发行(IPO)、借壳上市和新三板上市公开发行股份。其中IPO条件包括最近三个会计年度连续盈利，且三年累计净利润不低于10亿元人民币。

--中国证券：中证登取消自然人A股一人一户限制，最高可开20个

中国证券登记结算有限责任公司周日发布公告，取消自然人投资者A投等证券账户一人一户限制，规定同一投资者最多可以申请开立20个A股账户、封闭式基金账户。

--中国债市：河北融投控股集团称可支付今年债券利息，此前公司被托管

中国河北融投控股集团有限公司周一针对媒体报导的公司被托管，以及旗下担保公司被暂停业务发布公告。在被河北建设投资集团托管后，河北融投控股已制定计划，保证所发债券2015年付息。就目前安排来看，上半年可收回资金可足额覆盖今年债券利息。

--中国期货：原油和铁矿石期货保税交割业务暂免增值税--财政部

中国财政部周四称，自今年4月起，通过上海国际能源交易中心交易的原油期货保税交割业务及大连商品交易所交易的铁矿石期货交割业务暂免增值税。

--《焦点》中国新股稳赚不赔令打新基金受追捧，今年“钱”景不错明年则面挑战

今年以来，中国A股市场新股发行提速，且新股稳赚不赔，使得打新资金日益膨胀，其中一支重要力量就是以各种灵活配置混合型基金名义出现的“打新”基金。

--中股业绩：华夏银行去年净利增约16%，拟发优先股募资不超过200亿元

中国华夏银行股份有限公司周五公告，2014年该行实现净利润179.81亿元人民币，同比增长约16%。同时计划发行不超过2亿股优先股，至多募资200亿元。 ========================================================================== 【行业/公司】

--中国能源：2014年石油新增探明储量稳定，天然气等新储量大增-国土部

中国国土资源部数据显示，2014年中国新增石油探明储量连续第八次超过10亿吨门槛，至10.61亿吨，处于稳定增储期。

--中国期市：大商所调降煤焦矿期货最小变动价位至0.5元/吨，以降低交易成本

中国大连商品交易所日前称，将焦炭、焦煤、铁矿石三个期货品种的最小变动价位由1元人民币/吨统一调整为0.5元/吨，此调整自2015年4月17日21:00施行。

--中港个股：招商银行向其员工持股计划定向增发A股融资至多60亿元

中国股份制银行--招商银行上周六公告称，其将向该行员工持股计划定向增发不超过4亿3,478.26万股A股，融资至多60亿元人民币，募集资金将用于补充核心一级资本。

--中国企业：华为第一季全球智能机发货1,750万部，同比增28%

中国华为公布第一季智能机发货同比增加28%，受高价手机需求提振；这类利润较高的高价手机市场，目前由三星电子及苹果主导。

--中国央企：神华集团今年煤产量料减5,000-6,000万吨，将加快煤炭出口--副总

中国神华集团有限责任公司副总经理王晓林周四称，今年神华煤炭产量将比去年减少5,000-6,000万吨，并努力加快国际市场开发，神华煤炭出口量下一步肯定有更多增长。

--中国个股：海航投资拟定向增发募资至多120亿，用于取得渤海信托等股权

纳入海航集团大版图不久的中国海航投资集团股份有限公司周五公告，拟以不低于3.95元人民币/股的价格，非公开发行30.38亿股A股股票，至多募资120亿元，用于取得渤海信托和华安保险等多公司股权等。

--中国个股：乐视网将在美国推中文流媒体服务，并引入手机和电视产品

中国上市公司乐视网周二宣布，公司计划在今年晚些时候将其只能手机和智能电视引入到美国市场，并针对美国华语人群推出流媒体服务。

--香港个股：腾讯和上海合作，用互联网方式推动医疗金融等传统产业发展