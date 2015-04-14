《路透晚报》--4月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国央行：实体经济信贷需求减弱致表外融资需求减少，货币政策更注重松紧适度

中国人民银行调查统计司司长盛松成周二称，一季度M2增速回落主要受外汇占款明显少增，同业资金运用和表外融资减少导致货币派生能力减少等因素影响。

--《即时观点》中国3月新增贷款高于预期，M2增速低位徘徊

中国人民银行周二公布，3月新增人民币贷款1.18万亿元，高于路透调查中值的1.03万亿元；3月末广义货币供应量(M2)同比增长11.6%，低于路透调查中值12.3%。

--中国数据：3月社会融资规模增量1.18万亿元，比上年少8,378亿--央行

中国人民银行周二公布，3月社会融资规模增量为1.18万亿元人民币，分别比上月和去年同期少1,758亿元和8,378亿元。

--全球贸易：美日欧企业团体敦促中国正式停止执行银行IT采购相关规定

美国、日本及欧洲的企业协会周一对中国官员表示，他们仍“严重关切”银行信息技术(IT)的相关规定，并敦促北京当局正式予以中止。

--中国农业：大豆进口料大增，但国内豆粕需求疲弱--中纺油脂总经理

中纺油脂有限公司总经理郭峰周一表示，中国5月、6月和7月的大豆月度进口量料增至650万吨至750万吨之间，至少较3月增加45%。

--路透专访：台湾政府将可放宽半导体业赴中国设厂规定--经济部长

中国有计划的扶植半导体产业，竞争加剧之下，台湾经济部长邓振中表示，台湾半导体产业若有赴中国大陆新设立晶圆厂的需求，在满足特定条件下，政府可以调整相关规定。

【金融】

--全球金融：中国对亚投行影响力引发关切，成员国将开会讨论股权结构

消息人士称，根据提议中的股权结构，中国在其主导成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)中可能拥有极大的影响力。亚投行成员国本周可能在华盛顿的会议上对该行股权结构展开讨论。

--中国金融：绿地与蚂蚁金服等合作发布国内首款互联网房地产金融产品

中国最大房地产企业--绿地集团与阿里巴巴关联企业蚂蚁金服共同发布国内首款互联网房地产金融产品，该产品在挂牌半小时即告售罄。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购规模象征性小量，春节后利率五降价格走向更引关注

中国央行公开市场今年春节后逆回购操作持续时间较去年大为拉长，不过与此前靠逆回购调节流动性相比，目前维持小量的象征性规模，或仅是为利率变动提供舞台，后者走向更值得关注。

--中国货币市场：IPO密集期回购利率跌势不改，供给稍收敛但难撼宽松局面

中国银行间市场周二主要回购利率开盘均续跌。交易员表示，今日新股申购相对较为集中，资金供给较前几日的泛滥局面稍显收敛，不过大行出资仍充裕，场内拆借难度不大；而央行逆回购利率调降亦属于情理之中，市场影响有限。

--中国债市动态：经济数据预期不佳现券强势未改，资金宽松仍是有力支撑

中国银行间债市周二早盘现券收益率续降，IRS则短端稳长端稍跌；昨日公布的疲弱贸易数据，令市场对于明日将出炉的一季度GDP等数据普遍预期不佳，加之IPO密集期中，资金泛滥局面依旧不改，继续有力支撑现券强势。

--《中国新债预测》七年国债利率均值3.54%，市场渐好定位有望低于二级

中国财政部周三将招标发行七年期固息国债。路透调查显示，市场资金面持续宽松，加之央行春节后五降公开市场逆回购利率，现券渐显向好势头。虽然今日午后现券收益率有所反弹，不过整体来看，明日新债定位仍有望略低于二级，利率预测均值为3.54%。

--新债招标：国开行七年增发债收益率4.1871%，10年4.0966%--业内人士

业内人士周二透露，中国国家开发银行上午招标的七年和10年期固息增发债中标收益率分别为4.1871%和4.0966%；投标倍数分别为3.22倍和2.86倍。

【外汇】

--中国外汇：今年一季度外储减少1,100亿美元，为连续第三个季度下降---路透测算

中国央行周二公布数据显示，今年3月末外汇储备余额为3.73万亿美元，低于3.80万亿美元的路透调查中值。路透据此测算，今年一季度中国外汇储备减少1,100亿美元，为连续第三个季度下降，亦为六个季度以来最低水平。

--中国汇市：人民币五连跌后早盘小幅反弹，但仍缺乏明显方向

人民币兑美元即期周二早盘小幅反弹，中间价则连三日下跌至近半个月新低。交易员表示，在即期汇价此前连续五日下跌后，今日早盘结汇盘稍占上风；但汇价波动较小，人民币走势仍缺乏明显方向。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收升创逾七年新高，二线蓝筹及一带一路题材领涨

中国股市沪综指周二连三日收升，续创逾七年新高。分析师指出，虽然前期热点板块成长股及B股出现震荡或升势趋缓，不过二线蓝筹及“一带一路”概念股接棒领涨，股指在获利抛压及新股申购压力下虽有震荡，但仍保持强势。

--中国基金：证监会新政下首只沪港通基金募集超百亿元资金--消息

两位消息人士周二透露，周一刚结束募集的中国景顺长城沪港深精选基金首募金额约110亿元人民币，显示在近期大量内地资金南下香港的背景下，相当多投资者将该只基金视为投资港股的捷径。

--基金观点：港股具上升动力，恒指中长期可挑战32,000点历史高位--景顺

环球投资管理公司景顺周二称，香港股市仍具上升动力，因估值便宜且投资者持货不足，预料恒生指数在中长期将挑战2007年32,000点的历史高位。

--中国个股：乐视网将在美国推中文流媒体服务，并引入手机和电视产品

中国上市公司乐视网周二宣布，公司计划在今年晚些时候将其只能手机和智能电视引入到美国市场，并针对美国华语人群推出流媒体服务。

--香港个股：腾讯和上海合作，用互联网方式推动医疗金融等传统产业发展

中国互联网巨头--腾讯与上海市政府周一签署战略合作协议，未来，腾讯将用互联网的方式来推动上海传统产业的发展，双方的合作将围绕在文化、医疗、金融、教育、汽车、智能硬件等领域开展。

--中国个股：武钢股份称副总经理孙文东涉嫌受贿罪被刑拘，公司经营正常