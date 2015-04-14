台湾汇市：台币兑美元实质价位盘初整理，观望美元是否续强

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透台北4月14日 - 台币兑美元 周二盘初于上日区间整理。交易员表示，日圆、坡元等亚币因消息面走势略偏强，不过银行间仍看升美元后市，此令台币交投缺乏方向，仅在区间内盘整。
他们指出，早盘外资保管行美元买卖皆有，但买的力道略微大些。由于本周美国有数项经济数据将公布，预料期间台币将与美元随着数据好坏而上下震荡。
〞整体看，大家还是看多美元。”一位外商银行交易员说。
日本内阁特别经济顾问滨田宏一发表评论暗示，日圆兑美元过分疲弱。日本央行也暗示，其刺激计划带来的益处正在经济中扩散，压制了近期内将出台更多宽松举措的猜测。
新加坡金管局周二政策决定令人意外，尽管经济正在放缓而通胀温和，但仍维持货币政策不变。这引发坡元上涨。
市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.220-31.350间交投。早盘主要交易区间落在31.240-31.268；上交易日区间则在31.220-31.298。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点维持价平。一个月远汇报价 暂在31.255/31.270左右，上日纽约盘收在31.327。
交易员预测今日集中交易区间：
•31.220-31.350
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元兑欧元上涨，因市场持续预计美联储将在未来几个月升息
--日本经济：财相麻生太郎称将告诉G20日本经济在好转 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。