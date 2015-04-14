台湾汇市：台币兑美元实质价位盘初整理，观望美元是否续强

路透台北4月14日 - 台币兑美元 周二盘初于上日区间整理。交易员表示，日圆、坡元等亚币因消息面走势略偏强，不过银行间仍看升美元后市，此令台币交投缺乏方向，仅在区间内盘整。

他们指出，早盘外资保管行美元买卖皆有，但买的力道略微大些。由于本周美国有数项经济数据将公布，预料期间台币将与美元随着数据好坏而上下震荡。

〞整体看，大家还是看多美元。”一位外商银行交易员说。

日本内阁特别经济顾问滨田宏一发表评论暗示，日圆兑美元过分疲弱。日本央行也暗示，其刺激计划带来的益处正在经济中扩散，压制了近期内将出台更多宽松举措的猜测。

新加坡金管局周二政策决定令人意外，尽管经济正在放缓而通胀温和，但仍维持货币政策不变。这引发坡元上涨。

市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.220-31.350间交投。早盘主要交易区间落在31.240-31.268；上交易日区间则在31.220-31.298。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点维持价平。一个月远汇报价 暂在31.255/31.270左右，上日纽约盘收在31.327。

交易员预测今日集中交易区间：

•31.220-31.350

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元兑欧元上涨，因市场持续预计美联储将在未来几个月升息