澳洲个股：Fortescue将调整矿工排班以降低成本，应对铁矿石价格下滑

路透悉尼4月14日 - 全球第四大铁矿石生产商--澳洲Fortescue Metals Group 周二表示，即将调整矿工的工作排班以提高生产率，因该公司寻求削减成本以应对铁矿石价格下滑。

铁矿石价格暴跌至10年低点，损及Fortescue等矿产商的利润，迫使它们大幅削减支出，规模较小的Atlas Iron 上周不得不停产。

Fortescue表示，经过“彻底全面的研究”，旗下西澳州皮尔巴拉地区矿工排班将从目前的八天上班、六天休息改为两周上班、一周休息。

“虽然我们也希望尽量不要改变Fortescue目前这种成功且与众不同的排班制度，但我们需要采取措施来应对中期内市场供应过剩的威胁，”公司执行长Nev Power在声明中说。

“在目前环境下，迅速而持久地降低成本非常关键，将使公司在未来处于尽可能有利的地位。”

公司称，调整后Fortescue的排班将与整个行业看齐，但没有给出成本节约的预估值。

铁矿石现货价格本月跌破每吨50美元至2008年以来低点，因生产成本较低的大型矿商加紧供应。

分析师把产量激增归咎于行业巨擘淡水河谷 、力拓 以及必和必拓 对中国铁矿石进口需求的误判。

标准普尔周一调低未来几年铁矿石价格预估，同时警告可能很快下调Fortescue等大型矿商的评级。

Fortescue总负债约为90亿美元，该公司上月取消发行一笔25亿美元的债券，因不愿支付高于8.5%的利息。(完)