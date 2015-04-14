更新版 1-日本个股：丰田将投资10亿美元在墨西哥建厂，创造2,400个工作岗位--消息

丰田发言人在东京表示，一切尚未决定。

丰田汽车2010年深受召回门打击，社长丰田章男随后宣布暂停扩张步伐，以确保公司成长不会以质量作为代价。

消息人士称，丰田还计划在本周宣布，将在中国广州新建一个车厂。

计划在Guanajuato和广州新建的车厂将让丰田年产能增加至多30万辆，不过从建厂到投产还需数年。

其中一位消息人士称，Guanajuato汽车厂将成为同区域内其他车厂在提升工作效率、提高生产力并降低成本方面的标杆。