更新版 1-日本个股：丰田将投资10亿美元在墨西哥建厂，创造2,400个工作岗位--消息

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
丰田发言人在东京表示，一切尚未决定。
丰田汽车2010年深受召回门打击，社长丰田章男随后宣布暂停扩张步伐，以确保公司成长不会以质量作为代价。
消息人士称，丰田还计划在本周宣布，将在中国广州新建一个车厂。
计划在Guanajuato和广州新建的车厂将让丰田年产能增加至多30万辆，不过从建厂到投产还需数年。
其中一位消息人士称，Guanajuato汽车厂将成为同区域内其他车厂在提升工作效率、提高生产力并降低成本方面的标杆。
根据丰田新全球架构战略(TNGA)框架，丰田将大规模调整汽车研发和生产方式，并计划通过简化及精细化生产线，将新厂投资较2008年金融危机前的水平削减约40%。 (完) (编译 戴素萍/刘秀红；审校 王洋/王兴亚)
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路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。