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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 11:33 BJT

更新版 1-日本个股：丰田将投资10亿美元在墨西哥建厂，创造2,400个工作岗位--消息

丰田发言人在东京表示，一切尚未决定。

丰田汽车2010年深受召回门打击，社长丰田章男随后宣布暂停扩张步伐，以确保公司成长不会以质量作为代价。

消息人士称，丰田还计划在本周宣布，将在中国广州新建一个车厂。

计划在Guanajuato和广州新建的车厂将让丰田年产能增加至多30万辆，不过从建厂到投产还需数年。

其中一位消息人士称，Guanajuato汽车厂将成为同区域内其他车厂在提升工作效率、提高生产力并降低成本方面的标杆。

根据丰田新全球架构战略(TNGA)框架，丰田将大规模调整汽车研发和生产方式，并计划通过简化及精细化生产线，将新厂投资较2008年金融危机前的水平削减约40%。 (完) (编译 戴素萍/刘秀红；审校 王洋/王兴亚)

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