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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 11:29 BJT

国际油市：6月穆尔班原油升水触及19个月高位--业内消息

路透新加坡4月14日 - 业内消息人士周二表示，阿布扎比的穆尔班原油现货升水触及19个月高位，因供应趋紧且需求强劲。

消息人士称，日本炼油商Fuji Oil向道达尔标购一批6月装运的穆尔班原油，每桶较官方售价(OSP)高出0.90美元；但这项交易无法获得确认。

根据路透数据，上述升水幅度为2013年9月以来最高。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC) 先前通知亚洲客户，5月将连续第三个月按合约数量最高减少供应量5%，之后穆尔班原油供应趋紧。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李爽)

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