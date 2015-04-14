国际油市：6月穆尔班原油升水触及19个月高位--业内消息

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透新加坡4月14日 - 业内消息人士周二表示，阿布扎比的穆尔班原油现货升水触及19个月高位，因供应趋紧且需求强劲。
消息人士称，日本炼油商Fuji Oil向道达尔标购一批6月装运的穆尔班原油，每桶较官方售价(OSP)高出0.90美元；但这项交易无法获得确认。
根据路透数据，上述升水幅度为2013年9月以来最高。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC) 先前通知亚洲客户，5月将连续第三个月按合约数量最高减少供应量5%，之后穆尔班原油供应趋紧。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李爽)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。