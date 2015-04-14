全球经济：IMF认为全球经济前景整体良好，增长路径呈分化不影响大局

路透华盛顿4月14日 - 国际货币基金组织(IMF)强调指出全球主要经济体今年的增长路径将愈发分化， 欧元区和印度经济的回暖预计将被其他重要新兴市场的黯淡前景所抵消。

IMF周二维持全球经济增长预估不变，但警告指出，经济复苏仍然“温和且不均匀”，因为不确定性上升，以及地缘政局紧张和金融动荡等一系列风险的存在。

IMF在世界经济展望中，将今年全球经济增长率预估维持在3.5%不变。而对于2016年全球的GDP增长率，目前IMF的预估为3.8%，高于1月预估增幅3.7%。

但从整体预估数据来看，主要经济体的增长路径出现愈发明显的分化，部分归因于汇率波动和油价下跌分别造成的影响。

预估数据还反映出IMF对俄罗斯、巴西和南非等重要发展中国家愈发关切，以及对中国经济增长出现更大程度放缓的担忧，中国经济目前正在努力实现再平衡，想从投资驱动转型为消费驱动。

这些不甚强劲的预测值，将成为本周稍晚主要国家财经首长会议的基础。与六个月前的上次会议相比，美国的经济前景似乎光芒褪色，而欧洲则显露好转迹象。

IMF上修欧元区所有主要经济体--特别是西班牙--以及日本的成长预估，欧元区及日本皆是石油进口地区，受益于原油价格下跌及当地货币贬值。

但IMF调降美国成长前景预测，因过去六个月美元升值10%，拖累净出口表现。

IMF并警告，去年10月强调的多项风险因子，包括地缘政治紧张情势及金融市场的不利走势，有许多仍可能导致脆弱的经济复脱轨。

IMF特别对美国预定升息的可能意外发展提出警告。美国今年稍晚料将进行近九年来的首次升息，这可能引发资本撤离新兴市场。

IMF指出，明年之前，油价因素应该会让全球经济成长率提高0.5个百分点以上，但IMF也警告，油价升速有可能比预期更快，并打击全球需求。