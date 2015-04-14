澳新汇市：澳元和新西兰元小涨，新加坡央行按兵不动后美元下滑

支撑位于上日低点0.7553美元，之后为本月稍早触及的六年低点0.7534美元。阻力位于0.7688美元，这是3月至4月跌势的回档水平。

为澳元提供支持的是，一项民间调查显示，澳洲企业信心指数在3月大幅上升。

政策制定者企盼看到企业投资的复苏，因长达十年的支出扩张后，采矿业急剧削减支出。

银行间利率期货<0#YIB:>暗示，市场预期5月再次减息的机率为60%左右，6月机率则升至100%。澳洲央行在2月份将利率下调至记录低点2.25%。新加坡金管局周二意外决定不采取宽松政策也为澳元和新西兰元提供支持，坡元和其他亚洲货币也获得支撑。

下一个对澳元和新西兰元的大考验是，中国将在周三公布第一季度经济增长数据 。

“在最近的铁矿石价格波动后，焦点再次转移到中国，澳元昨天下滑可能还没有超跌，”加拿大皇家银行资本市场资深分析师Su-Lin Ong说。

新西兰元兑美元 上扬至0.7481美元，周一触及低点0.7422美元。一家民间智库周二公布的数据显示，第一季度企业信心保持强劲，与经济增长位于平均水平上方一致。

新西兰房地产协会(REINZ)数据显示，新西兰3月房价也大涨至记录高位，销量上升。

近期而言，如果周三的全球乳制品价格在拍卖会上下降，新西兰元将表现疲软。乳制品是新西兰最主要的出口财。(完)

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