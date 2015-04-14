《焦点》原油ETF投资者出逃可能引发油价新跌势，留意OPEC动向！

路透纽约4月14日 - 在上市交易基金(ETF)中累积了60亿美元多头头寸的原油投资者，占据美国期货市场的三分之一，目前正在以接近创纪录的速度争相退出。

据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)的数据，包括业内最大ETF--U.S. Oil Fund 在内的四大原油ETF，在截至4月8日的两周内流出资金达3.38亿美元。这是去年9月以来首次出现两周流出，也是2014年初以来的最大流出规模，逆转了去年12月和今年1月资金大量流入的局面，当时投资者押注油价将从六年低位迅速反弹。

纽约能源基金公司Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示，如果投资出逃势头加剧，可能预示原油价格将面临新的压力。油价在下挫60%以后，今年开始在每桶50美元左右持稳。

他说，散户可能一直在“尝试抄底，并因最近油价探至新低而被洗出局”。

据ETF Securities，全球原油ETF持仓截至上周相当于1.5-1.6亿桶的原油期货，约占流动性最强的美国原油期货合约的未平仓数量的30%。这类未平仓合约在3月达到创纪录的53万口，不过那些基金的部分持仓是在其它合约上面。

考虑到就在几周之前ETF还创下了8.18亿美元的单周纪录最高流入规模，所以就认为上述两周的资金流出意味着抛售持续，且可能触发油价新一轮跌势，这种说法恐怕还为时尚早。

但不管怎么说，对于沙特和其他OPEC成员国而言，ETF已成为一个不可预测的影响因素。ETF起初令油价跌速放慢，如今ETF又令油价前景变得模糊不清。油价大跌可能会迫使美国页岩油开采者等成本更高的生产商削减产量。

“被动投资者已成为一个问题，”顾问能源分析师Philip K. Verleger周一在一份报告中称。

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***多头平仓**

交易员表示，近来资金流出可能受到两个因素影响。

首先，大家越来越觉得原油价格反弹如果不需要等上几年，可能也要几个月。其次，人们越来越意识到当前“正价差(远期升水)”市场的财务代价。在正价差市场，投资者每月都必须出售较为便宜的近期期货合约，以买入更贵的远期合约。

最近，最大产油国沙特称3月产量创下历史高位；伊朗和西方大国达成框架核协议，可能会在明年释放大量原油出口；而美国库存继续刷新纪录高点。

“最近的新闻不太振奋人心，投资者不想一直错误地作多，”管理着逾2.4万亿美元资产的道富环球投资管理(SSgA)研究主管David Mazza说。

目前油市呈现正价差格局，即远月合约价格高于近期合约，这使得持有多仓的成本更高。

例如在上周，当上市交易基金(ETF)--美国石油基金(USO)开始延展其头寸时，5月合约较6月合约CLc1-CLc2每桶低1.25至近2美元。该基金将40,000口头寸展期后，截止周五持有的6月合约价值约为22亿美元。基金数据显示，其仍有14,000口需延期。

数据显示，由于延展成本的影响，USO今年以来已下跌超过9%，而近月美国原油期货跌幅不到3%。

USO基金经理John Hyland说，投资者倾向在价格上涨时赎回，在价格下跌后买入。他反驳了ETF导致价格波动的看法。