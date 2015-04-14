中国基金：证监会新政下首只沪港通基金募集超百亿元资金--消息

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透上海/香港4月14日 - 两位消息人士周二透露，周一刚结束募集的中国景顺长城沪港深精选基金首募金额约110亿元人民币，显示在近期大量内地资金南下香港的背景下，相当多投资者将该只基金视为投资港股的捷径。
3月底中国证监会允许公募基金透过沪港通机制直接投资港股，不再需要借道合格境内机构投资者（QDII）机制。景顺长城沪港深基金是该新政下首只主动型沪港通基金，发行期限为3月26日至4月13日（周一）。
一位接近该基金销售渠道的消息人士透露，截止上周五，该基金的募集金额已达78亿元，而周一该基金的认购依然踊跃，估计最终募资额将达110亿元左右。
路透暂未联络到景顺长城对上述消息予以置评。
因A股持续上涨，港股成为价值洼地，同一家公司A股和H股平均价差达三成，近期内地投资者对于港股的投资兴趣快速升温，上周三和周四连续两天，当天的港股通 105亿元额度全部用完。（完） (发稿 林琦/赵红梅; 审校 张喜良)
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
德国央行总裁魏德曼对于欧洲央行量化宽松计画的抨击力道猛烈，称这让债台高筑的政府获得融资，且有可能导致金融市场泡沫膨胀、最终造成高通胀。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。