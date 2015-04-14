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货币新闻 | 2015年 4月 14日 星期二 12:16 BJT

中国基金：证监会新政下首只沪港通基金募集超百亿元资金--消息

路透上海/香港4月14日 - 两位消息人士周二透露，周一刚结束募集的中国景顺长城沪港深精选基金首募金额约110亿元人民币，显示在近期大量内地资金南下香港的背景下，相当多投资者将该只基金视为投资港股的捷径。

3月底中国证监会允许公募基金透过沪港通机制直接投资港股，不再需要借道合格境内机构投资者（QDII）机制。景顺长城沪港深基金是该新政下首只主动型沪港通基金，发行期限为3月26日至4月13日（周一）。

一位接近该基金销售渠道的消息人士透露，截止上周五，该基金的募集金额已达78亿元，而周一该基金的认购依然踊跃，估计最终募资额将达110亿元左右。

路透暂未联络到景顺长城对上述消息予以置评。

因A股持续上涨，港股成为价值洼地，同一家公司A股和H股平均价差达三成，近期内地投资者对于港股的投资兴趣快速升温，上周三和周四连续两天，当天的港股通 105亿元额度全部用完。（完） (发稿 林琦/赵红梅; 审校 张喜良)

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