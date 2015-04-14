中国基金：证监会新政下首只沪港通基金募集超百亿元资金--消息

路透上海/香港4月14日 - 两位消息人士周二透露，周一刚结束募集的中国景顺长城沪港深精选基金首募金额约110亿元人民币，显示在近期大量内地资金南下香港的背景下，相当多投资者将该只基金视为投资港股的捷径。

3月底中国证监会允许公募基金透过沪港通机制直接投资港股，不再需要借道合格境内机构投资者（QDII）机制。景顺长城沪港深基金是该新政下首只主动型沪港通基金，发行期限为3月26日至4月13日（周一）。

一位接近该基金销售渠道的消息人士透露，截止上周五，该基金的募集金额已达78亿元，而周一该基金的认购依然踊跃，估计最终募资额将达110亿元左右。

路透暂未联络到景顺长城对上述消息予以置评。