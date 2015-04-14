日本股市：日经指数早盘收平，但获利增长预期支撑东证指数微升

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
日经指数 早盘收盘几无变动，收于19,896.94点，脱离上周五触及的15年盘中高点20,006.00点。
“希望减持股票的人在日经指数触及20,000点后开始抛售。我认为市场目前在为企业业绩发布做准备，”Monex Securities的首席策略师Hiroki Takashi说。
从本月稍晚开始，很多日本企业将公布截止3月31日财年的获利以及对新财年的业绩预估。
投资者预计，由于日圆走软提振出口商的利润率，加上包括石油和其他原材料在内的输入价格下降，日本企业获利将继续增加。
“迄今为止市场因预期而买入。目前，很少有人觉得经济表现非常好，但一旦看到薪资上涨且国内产量增长，将出现基于这些事实，而非预期的买盘，”瑞穗资产管理的首席策略师Tsuyoshi Shimizu说。
投资者周二对食品类股等近期上涨的股票进行获利了结。
东证股价指数 涨0.3%，至1,590.17点；JPX-日经400指数涨0.1%，至14,436.47点。(完)
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路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。