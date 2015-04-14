日本股市：日经指数早盘收平，但获利增长预期支撑东证指数微升

日经指数 早盘收盘几无变动，收于19,896.94点，脱离上周五触及的15年盘中高点20,006.00点。

“希望减持股票的人在日经指数触及20,000点后开始抛售。我认为市场目前在为企业业绩发布做准备，”Monex Securities的首席策略师Hiroki Takashi说。

从本月稍晚开始，很多日本企业将公布截止3月31日财年的获利以及对新财年的业绩预估。

投资者预计，由于日圆走软提振出口商的利润率，加上包括石油和其他原材料在内的输入价格下降，日本企业获利将继续增加。

“迄今为止市场因预期而买入。目前，很少有人觉得经济表现非常好，但一旦看到薪资上涨且国内产量增长，将出现基于这些事实，而非预期的买盘，”瑞穗资产管理的首席策略师Tsuyoshi Shimizu说。

投资者周二对食品类股等近期上涨的股票进行获利了结。