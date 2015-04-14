中国汇市：人民币五连跌后早盘小幅反弹，但仍缺乏明显方向

路透上海4月14日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅反弹，中间价则连三日下跌至近半个月新低。交易员表示，在即期汇价此前连续五日下跌后，今日早盘结汇盘稍占上风；但汇价波动较小，人民币走势仍缺乏明显方向。

他们并指出，目前人民币中间价预期比较平稳，尽管开盘后出现一波美元轧空行情，但很快就有购汇盘出来，总体而言结购汇仍属平衡，接下来需要关注客盘动态。

“早盘短时价格有点偏离预期，但还好市场整体比较均衡，”一股份行交易员表示，“如果是人民币多头占优，那早盘（美元）不会就跌那么一点点。”

交易员并指出，昨日中国外贸数据较差，不少资金加入购汇行列；如果即将公布的央行金融数据仍欠佳，购汇盘或重占上风，并考验人民币在6.22元价位的支撑力度。

北京时间12:49，人民币兑美元即期报6.2140元，上日收报6.2167元。今日人民币兑美元中间价 为6.1407元，上日中间价为6.1395元。

全球汇市方面，欧元兑美元周二在稍早反弹至1.0594后回落。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3235/6.3285，上日尾盘为6.3285。

北京时间12:52，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2195/6.2212元，上一交易日尾盘报6.2256元。